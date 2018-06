El Palau de la Música presentará su próxima temporada en una gala

El Palau de la Música presentará el próximo miércoles 6 de junio la Temporada de Abono y General 2018/19 a sus abonados, en una gala en la cual participará la Orquesta de Valencia, que será dirigida por su titular Ramón Tebar. Se trata de una iniciativa que, según la concejala de Cultura y presidenta de Palau, Glòria Tello, «nunca se había hecho en el Palau y la hemos diseñado porque queremos agradecer a nuestros abonados su apoyo y su fidelidad, y que conozcan y disfruten de primera mano nuestra excelente programación», y además «con una gala musical y multimedia, que será conducida por dos grandes profesionales del mundo de la comunicación como son Laura Grande y el locutor especializado en música clásica Martín Llade».

Precisamente la Orquesta de València proseguirá este viernes sus conciertos de abono de la Temporada de Primavera, bajo la dirección del maestro japonés Eiji Oue, que visitó el Palau hace ocho años con la OBC de Barcelona, de la que fue su titular. Debuta al frente de la formación sinfónica valenciana con un programa francés y norteamericano en el que se podrá escuchar La mer,de Claude Debussy, el romántico Concierto para piano nº 2 de Camille Saint-Säens, que será interpretado por el virtuoso y técnico pianista Fazil Say, y dos obras de Leonard Bernstein, que fue su maestro y amigo personal: la suite sinfónica On the Waterfront y la suite Candide que incluye The Paris Waltz, que dedicó Bersntein a Oué.

El maestro japonés ha dirigido las principales orquestas del mundo, incluidas las filarmónicas de Nueva York y Múnich, la Orquesta de Filadelfia y la Sinfónica de la Radio de Frankfurt. Nació en Hiroshima y estudió dirección con Seiji Ozawa. Este lo invitó a estudiar en el Tanglewood Music Center, donde conoció a Bernstein, quien se convirtió en su mentor y compañero, y con el que compartió el podio en tres giras internacionales.