Inc. abre esta tarde el ciclo "Indrets Sonors" en la SGAE

El ciclo de conciertos 'Indrets Sonors' abre su sexta edición con la actuación del grupo de rock valenciano Inc. (hasta hace unos días, Incompetencia). La cita es este viernes, 1 de junio, a las 19.00 horas, en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia (C/Blanquerías, 6) y la entrada es gratuita.

Integrado por Kevin Castellano (voz y bajo), Edu Hirschfeld (teclado), Lluisen Capafons (batería) y Ángel Vela (guitarra), el cuarteto presentará su segundo trabajo discográfico, Campos de colores, en el que han contado con la colaboración de dos de sus mayores referentes del rock nacional: Ariel Rot e Iñaki 'Uoho' (Extremoduro).

Organizado por el Consejo Territorial de la SGAE de la Comunidad Valenciana, a través de la Fundación SGAE, 'Indrets Sonors' es un proyecto dirigido a promover y apoyar el talento y la creatividad de los autores e intérpretes que contribuyen a dinamizar la actual escena musical desde la Comunitat Valenciana, informa la entidad a través de un comunicado.

Los participantes en esta sexta edición del ciclo han sido seleccionados, de entre un total de 38 propuestas presentadas a la convocatoria, por un jurado integrado por los compositores Pep Llopis y José Manuel Casañ (en representación del Consejo Territorial valenciano), y las periodistas Amàlia Garrigós (coordinadora y presentadora del magazín musical Territori sonor en À Punt Media) y Marta Moreira (especialista musical colaboradora en varios medios).

El calendario de conciertos de esta sexta edición de Indrets Sonors continuará, tras la actuación de Inc., con la formación de jazz contemporáneo Blau Barba (15 junio), el guitarrista flamenco Fraskito (6 julio), el medievalista Jota Martínez Ensemble (21 septiembre), el grupo de rock fronterizo Cándida (5 octubre) y la cantautora pop Mireia Vilar (14 diciembre).

REGRESO A LAS RAÍCES

Incompetencia nació en 2014. Solo un año después, el cuarteto publicó su primer disco, 'La teoría del caos', con el que recorrieron en directo todo el país. El rock urbano español era, por aquel entonces, su principal influencia, si bien ya empezaba a asomar cierto interés por el rock clásico británico de los años 60 y 70. Una referencia que, sin lugar a dudas, está mucho más presente en su nuevo álbum, 'Campos de colores'.

El disco se registró en los RPM Estudios de Valencia con un original equipo técnico fabricado con piezas anteriores al año 1970. De la producción se ha encargado el veterano guitarrista Ángel Vela, con quien ya trabajaron en su primer disco. Además, en el estudio contaron con la colaboración especial de Ariel Rot e Iñaki 'Uoho' (Extremoduro) en las piezas 'Vértigo' y 'Un tipo normal', respectivamente.

Por otro lado, 'Campos de colores' incluye una versión de la canción 'Make up your mind' del mítico grupo de rock uruguayo Los Mockers. No en vano, Edu Hirschfeld es hijo del también teclista Esteban Hirschfeld, miembro fundador de los mencionados Mockers y músico en formaciones como Gabinete Caligari, Nacha Pop y The Nativos, entre otras.