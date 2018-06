Lucian Ban y Abraham Burton, piano y saxo entre Transilvania y Belice en el Jimmy Glass

El pianista rumano Lucian Ban y el saxofonista tenor estadounidense Abraham Burton, ambos residentes en Nueva York, presentan el domingo a partir de las 20.45 horas en Jimmy Glass, Blacksalt, un imponente dúo en el que desarrollan una luminosa amalgama de jazz con improvisaciones y piezas originales, inspiradas en algunos aspectos folclóricos, tanto de Transilvania como de Belice, que muestran su compenetración musical.

La colaboración entre ambos músicos comenzó en Nueva York con el poderoso Elevation Quartet, formación con la que presentaron "Songs from Afar" (Sunnyside) en el Festival de Jazz Contemporáneo del Jimmy Glass en 2016, en compañía del baterista Eric McPherson y el bajista John Hébert. El disco recibió cinco estrellas, la máxima calificación de la revista DownBeat, y fue calificado como «un triunfo de la comunicación emocional y musical» por la prestigiosa publicación All About Jazz.

Con su penetrante sonido pos-Coltrane, Abraham Burton está considerado uno de los maestros del saxo del jazz moderno. Posee una intensidad y un sentido de la melodía inigualables, y ha trabajado con leyendas del jazz como Louis Hayes, Reggie Workman, Andrew Cyrille, Roy Haynes, Art Taylor, Jimmy Smith, Horace Tapscott o Marcus Belgrave y contemporáneos como Nasheet Waits, Eric McPherson, Sam Newsome o Christian McBride, por citar algunos.

Por otra parte, Lucian Ban ha evolucionado entre el post bop ortodoxo, el free jazz y sus inspirados arreglos de la música del compositor rumano George Enesco. Con el violista Matt Maneri presentó su disco Transylvanian Concert en el VI Ciclo de Pimavera del Jimmy Glass en 2017.