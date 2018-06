"Esperemos que el Gobierno no vuelva a errar con Les Arts"

El ruido de la moción de censura que ayer se votaba en el Congreso de los Diputados se coló en el Palau de les Arts. La mención al cambio de Gobierno fue inevitable durante la presentación de la temporada 2018-2019 del coliseo, programada casi a la misma hora que la moción. «Esperamos que el Gobierno central no vuelva a errar con Les Arts», comentó el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, haciéndose eco del nombramiento de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno.

Girona aprovechó para desvelar que el Consell prepara una «memoria de quejas» que reunirá los agravios comparativos del Palau de les Arts respecto a otros auditorios como el Liceu de Barcelona en términos de inversiones. «No queremos que la discriminación se repita», insistió. Girona también recordó que Marzà invitó «formalmente» al Ministerio de Cultura a formar parte del Patronato de Les Arts, una petición que no tuvo respuesta. Pese a ello, con el cambio de estatutos del coliseo se reservaron dos puestos, uno para el ministro de Cultura, y otro para un representante del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). El ministerio sí que contestó finalmente a esta última invitación. «Fue una respuesta tautológica. Vinieron a decirnos que 'no iban a estar porque no habían estado nunca'», destacó Girona. A pesar de este desplante, Girona quiso dejar claro que, como dijo Marzà, la Conselleria de Cultura «continuaba con la mano abierta» y no descartaba la posibilidad de que los sitios reservados para el ministerio acabaran siendo ocupados por representantes del Gobierno central. «Esperemos que con el cambio de Gobierno se abra esta posibilidad», apuntó.



El Consell quiere mantener el Cor

Girona aseguró que el objetivo del Consell es «mantener la plantilla entera del Cor de la Generalitat y al propio director», ya que son «piezas fundamentales». No obstante, explicó que se deben «cumplir las directrices que legalmente afectan a todo el sector público» de la Generalitat. «Hay que tener en cuenta la tasa de reposición laboral que impone el Gobierno central», explicó Girona, ya que ésta depende de la aprobación de los Presupuestos del Estado. El secretario autonómico afirmó que en este momento están esperando a conocer estas tasas para reunirse con los trabajadores, aunque aclaró que «el objetivo es mantener el Cor tal cual está y, si podemos, aumentar su aportación económica».