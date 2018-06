El festival de la autoedición llega a Las Naves

La gran fiesta de la autoedición vuelve a València. El festival Tenderete se celebrará el próximo viernes y sábado en Las Naves. Esta edición supone la segunda cita anual con el público valenciano, que se distribuirá en más de 50 puestos en el patio y La Mutant, mientras que el resto de la programación tendrá lugar en distintas salas del recinto.

Este año la organización «ha realizado un especial esfuerzo», señalan, por poner en marcha la exposición «Tintas amigas», una muestra colectiva de serigrafías realizadas por talleres y colectivos que han pasado a lo largo de su historia por Tenderete como Le Dernier Cri, Strane Dizioni, Oficina Arara, Atelier McClane, Phileas Dog o Sarcófaga, así como los españoles Máquina Total, October Press, Entramados, La miliciana, Turbina Magia, Print in filed, Carlos G.O.D., Children of Corita y Olaf, entre otros.

Además, «como incorporación de última hora» desde Tenderete destacan la charla que dará Ramón Esono, conocido dibujante ecuatoguineano de cómics satíricos, «que parece la razón última de los problemas legales que ha tenido, recientemente, en su país de origen», señalan.

Como actividades paralelas, habrá un concierto mañana a cargo de Ultrasurf y Retraseres en la sala Magazine, así como fiestas previas y posteriores a la celebración del festival.

Desde Tenderete avanzan que habrá talleres, charlas, conciertos e invitados internacionales, como Caroline Sury (Francia), Collective Zina (Hungría), O Panda Gordo (Portugal / UK), Tony Chueng (China), Prego (Brasil) y Fabio Zimbres (Brasil), Cultpumpo, Maia Matchen (Holanda), L´Enfer (Francia) o Laloide (México), Les editions Epox et Botox (Francia), Onaire colectivo gráfico (Argentina), Pomp it up edition/l´enfer (Francia) y Andy Leuerberger (Alemania), entre otros. Asimismo, el festival acogerá un encuentro de festivales de autoedición de carácter internacional. Respecto a los conciertos, los dos días de festival tocarán grupos en el mismo recinto hasta la hora de cierre. El cartel del viernes lo componen Chewbacca´s, Rain Mamá y Yo diablo. El sábado tocarán Auxilio, Mr Perfume, Mausoleo y Alicia Bay Laurel.