La London Philharmonic visitará el Palau

Un total de cuarenta y tres conciertos, más cuatro extraordinarios, interpretados por formaciones internacionales, como la London Philharmonic Orchestra, dirigida por Juanjo Mena, y por grupos valencianos cómo, por ejemplo, el OV con Spanish Brass y Amores Grupo de Percusión, que este año celebra su 30 aniversario, conforman la programación del Palacio de la Música para la próxima temporada 2018-2019.

La presidenta del Palau de la Música y concejala de Cultura, Gloria Tello; el director de Palau, Vicent Ros, y el director titular de la Orquesta de València, Ramón Tebar, han presentado hoy toda la programación. La concejala ha manifestado que la temporada destaca «por la calidad, excelencia, variedad y las novedades, que tienen un protagonismo muy especial». En su intervención no ha querido olvidar «la apuesta por la música valenciana, así como por las grandes figuras internacionales», ni tampoco el aumento de tres conciertos respecto a la temporada anterior. Una de las novedades es la repetición de dos de los conciertos de abono de la Orquesta, de València, en especial el que dirige Ramón Tebar, con el tenor Gregory Kunde que debuta en el Palau.

Por lo que respecta al presupuesto, la concejala ha informado que asciende a 2,5 millones de euros, de los cuales 1,7 son para Orquestas internacionales y la Orquesta de València, y el resto para los conciertos educativos, familia, jazz y resto de oferta musical del Palau.

La Temporada 2017-18 del Palau de la Música de València contará con las visitas de grandes formaciones internacionales como la London Philharmonic Orchestra, dirigida por Juanjo Mena (17 febrero); la Sinfónica del Teatro Mariinski de San Petersburgo, con Valery Gergiev (9 mazo); The Orchestra of The Age of Enlightenment, con Vladímir Jurowski (29 mayo); la BBC Symphony, con Sakari Oramo, que debuta en el Palau (23 octubre); la Düsseldorfer Symphoniker, que también debuta en el auditorio, con Adam Fischer; la Orchestre Philharmonique de Radio France, con Mikko Franck, en conmemoración del 150 aniversario de la muerte de Berlioz (7 mayo), y la Philharmonique de Luxembourg, con Gustavo Gimeno (13 noviembre). También destaca la visita del Coro y Orquesta de Les Arts Florissants, con William Christie, para interpretar La Pasión según san Juan de Bach (23 marzo).

El mítico tenor Gregory Kunde cantará con la contralto Zandra McMaster dos veces con la Orquesta de València y bajo la dirección de Ramón Tebar (8 y 9 febrero). También visitarán la Sala Iturbi, en recital, voces y solistas internacionales del prestigio de Juan Diego Flórez (12 mayo), los pianistas Grigory Sokolov (24 de febrero) y Murray Perahia (10 noviembre), el violonchelista Gautier Capuçon (18 diciembre) y la violinista Janine Jansen (2 abril). Con las formaciones foráneas y la Orquesta de València también estarán violinistas como Hilary Hahn, Alina Ibragimova, Vilde Frang, Leila Josefowick, Franz Peter Zimmerman, Julian Rachlin, Eldborg Hemsing; los pianistas Javier Perianes, Daniil Trifonov, Varvara, Rudolf Buchbinder, Nicholas Angelich; la violonchelista Alisa Weilerstein; los clarinetistas Sabine Meyer y Martin Fröst, y el flautista Emmanuel Pahud, entre muchos otros.

La Orquesta de València será dirigida por su titular, Ramón Tebar en 10 ocasiones, con dos programes dobles, uno de ellos extraordinario, y contará con grandes solistas antes mencionados y reconocidos directores invitados –muchos de ellos debutan en el Palau– como los especializados Toon Koopman y Leopold Hager, que dirigirá el tradicional El Mesías de Händel, y Alondra de la Parra, Alexander Liebrich, Carlos Miguel Prieto, Josep Vicent, Álvaro Albiach, Sergio Alapont, Baldur Brönnimann, Alexander Shelley, Ari Rasilainen, James Judd, Otto Kausk, Kirill Karabits y Rune Bergmann.

No faltarán las formaciones valencianas como el Grup Instrumental dirigido por Joan Cerveró (19 diciembre), Estil Concertant (10 abril) y las actuaciones con la OV de Spanish Brass y Amores Grup de Percussió, que celebran su 30 aniversario. También cantará la soprano internacional valenciana Eugenia Burgoyne con la Accademia Barocca Italiana (25 octubre).