Torna una nova col.lecció de «Llegir en valencià», amb Levante-EMV i Bromera

Els productes tradicionals de la nostra cuina protagonitzen els onze llibres de la tretzena edició de la campanya d´animació a la lectura

Llegir en valencià-La nostra cuina és una campanya que naix amb l´objectiu de fomentar la lectura, promocionar el valencià, i en concret, aquest any, difondre la nostra gastronomia i els nostres productes d´alimentació com ara l´oli, la pansa, el dàtil, la taronja, la xufa, el llagostí, l´ametla, la carxofa, la mel o el caqui. En la col·lecció d´11 llibres, que es podran aconseguir cada dissabte i diumenge amb el diari Levante-EMV per només 1 euro (4,5 euros sense el diari), hi ha sucoses històries elaborades per autors i autores tan brillants com Vicent Sanhermelando, Mercè Climent, Vicent Pascual, Aina Garcia Carbó, Francesc Gisbert, Miquel Puig, Anna Moner, Elvira Cambrils, Ivan Carbonell Iglesias, Gràcia Jiménez i Salvador Vendrell.

Pel que fa a les il·lustracions de les cobertes, estan signades per Tres Voltes Rebel, Raquel Carrero, Eli Martínez Rufat, Glòria Celma, Albert Martí, Jesús Huguet, Javier Lacasta, Naranjalidad, Aram Delom, Paula Martínez Rufat i Francesc Santana.

Cada obra conta un relat en valencià amb un format àgil i divertit però també parla directa o indirectament d´un d´aquests aliments. De fet, el primer llibre és Micalet el Pallús, de Vicent Sanhermelando, que també fa referència a la xufa.

La campanya Llegir en valencià, que ha complit enguany tretze edicions, és possible gràcies a Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, a Levante-EMV i a un nombrós grup de patrocinadors i col.laboradors com Consum, Fundació Bancaixa, Caixa Popular, l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Diputació de València, la Generalitat Valenciana, el Consell Valencià de Cultura, Escola Valenciana i la Universitat d´Alacant.

A més a més, els lectors i concursants hauran de respondre a preguntes sobre els llibres setmanalment. Entre els participants se sortejaran vals de compra -per a usar-los al supermercat Consum més pròxim i a les botigues de Pollos Planes-, i carrets d´anar a comprar de la marca Rolser.

Durant tota la campanya hi trobarem al diari entrevistes a personatges destacats de la cultura, l´esport o la política, entre d´altres, que aporten la seua opinió sobre la lectura en valencià i la temàtica de la campanya.

Aquesta col·lecció va dirigida tant a lectors que ja estan habituats a llegir com als qui s´inicien en la lectura en valencià. Per això, els llibres contenen característiques tècniques específiques que faciliten la comprensió lectora dels textos. El vocabulari és senzill, la mida de la lletra és gran i l´interlineat és generós.

«Micalet el Pallús»

El primer llibre de la campanya, Micalet el Pallús, relata la història d´una família que ha treballat la terra de l´horta d´Alboraia generació rere generació i n´han tret la xufa per a fer orxata. Aquest llibre, signat per l´escriptor Vicent Sanhermelando, es repartirà gratuïtament diumenge 17 de juny amb el diari Levante-EMV.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura presenta aquest dimecres, 13 de juny, a les 12,30 hores, la campanya d´animació lectora Llegir en valencià, la nostra cuina a la Sala Rex Natura d´Alzira, una iniciativa que compta amb el suport de més de cinquanta institucions de caràcter públic i privat, els ajuntaments de Dénia, la Pobla Llarga, Benicarló, Alcoi, l´Alcúdia, Vinaròs, Sueca i del Consell Regulador de la Denominació d´Origen de la Chufa de Valencia. A l´acte assistiran el president de l´AVL, Ramon Ferrer, i Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, entre altres personalitats polítiques, socials i culturals.

