La fiesta de La Pegatina, el ansiado Bad Bunny y el desmesurado Steve Aoki cierran el Arenal

El Arenal Sound afrontó ayer la última jornada con un cartel centrado en los sonidos del mestizaje, desde el flamenco al jazz fusión de bandas como Juanito Makandé hasta el ska, el reggae y la rumba de La Raíz y La Pegatina, el reguetón de Bud Bunny y la música electrónica de Steve Aoki.

El escenario principal fue una mezcla de estos sonidos que están entre los favoritos del joven público del Arenal cada vez más distanciado del pop y el rock.

Después de tres días de intensos conciertos, el Arenal reservó para ayer a su principal cabeza de cartel, el cantante y trap puertorriqueño Bud Bunny además de uno de los mejores DJ del mundo, Steve Aoki, encargado de poner el final a este Arenal con una de las mayores fiestas de la novena edición.

El cantante cuenta con casi 13 millones de seguidores en Instagram, ingrediente que sumado al trap y al reguetón lo convierten en candidato perfecto a ser de los preferidos de los sounders.

Además del 'Conejo malo' y de Aoki, también estuvieron en el escenario principal bandas que han ido ganando peso en el Arenal como La Pegatina, el primer grupo que dejó pequeño el escenario de la playa y que desde entonces vuelve como habituales al festival y cosecha los mayores llenos.

Como ellos Juanito Makandé, Green Valley -banda de reggae de Barcelona-, Fyahbwoy -cantante de dancehall- y las formaciones de rap -otro de los géneros que cada vez es más importante en el Arenal- como Lágrimas de Sangre y Bad Gyal también pasaron por el festival de la playa de B0rriana.

La programación la completaron The Zombie Kids, que prolongaron todavía una hora la fiesta electrónica de Steve Aoki para cerrar las puertas del recinto a las 07.00 horas de la mañana.

Y las actuaciones del escenario de la playa valenciana de pop-rock, Six to Fix, la formación Kuve, la banda madrileña de rock Sexy Zebras, el DJ Madraassoo, Dj Plan B y We Are Not Djs, quienes también tenían previsto finalizar a las 07.00 horas.



James Blunt y Azealia Banks

La cantante estadounidense Azealia Banks agitó al Arenal Sound con su rap desatado y discotequero después del derroche pop del cantautor británico James Blunt en la tercera jornada del festival.

El Arenal Sound alcanzó su tercer día con temperaturas altas hasta bien entrada la madrugada y una gran sensación de bochorno que afectó tanto artistas como asistentes, y la propia 'Miss Bank$', que afirmó en español que hacía «mucho calor».

James Blunt llegó a los escenarios de Borriana con una energía desbordante pese a llevar más de un año de gira presentando su último trabajo 'The Afterlove', metiéndose en el bolsillo al público jovencísimo y también a otros como a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que confesaba en Twitter haber acudido a la cita musical a ver al músico británico.

Blunt hizo cantar al público en temas como '1973', 'Wisemen' o 'Beautiful' -lo más cantado de la noche-, algunos publicados en 2004 cuando la mayoría de los asistentes eran niños.

Tras él, llegó el turno para la rapera de Harlem (Nueva York), que se resistió a salir al escenario quince minutos en los que el DJ que la acompaña salió airoso en la tarea de entretener a la gente.

Después Azealia Banks desató su lengua para pasar del terciopelo de las melodías suaves de sus canciones a su rabiosa y única manera de rapear, como en 'Anna Wintour', 'Treasure Island' o la archiconocida '212'.



Bely Basarte y Carlos Sadness

Bely Basarte, la cantautora que saltó a la fama gracias a Youtube, abrió las actuaciones en el escenario Negrita a las 19.00 horas y tras ella Carlos Sadness, ya un fijo del festival, siguió con su pop tropical cargado de 'buen rollo' y positivismo.

Dorian, otros veteranos del festival, también pasaron por el escenario principal con su último trabajo 'Justicia Universal' y temas que ya son himnos de los festivales de la costa valenciana como 'A cualquier otra parte' o 'Los amigos que perdí'.



«No es no», de nuevo coreado

El rapero Juancho Marqués y Sidecars llenaron el escenario Negrita y los segundos volvieron a sacar a colación, como ya hiciera el rapero Arkano, a los miembros de 'La manada' para recordar a todos los asistentes al Arenal Sound de Borriana que «las mujeres tienen la última palabra, y no es no».