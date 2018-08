Dos pedradas sacan a David Bustamante de un escenario ante 8.000 personas en Elx

El primer concierto de la Barraca Municipal duró menos de lo previsto. David Bustamante aseguró que le habían lanzado dos piedras desde el público e interrumpió su actuación cuando le quedaban un par de canciones por cantar. El cántabro se encontraba en los bises y, según su versión, recibió el lanzamiento de dos objetos desde los laterales del escenario, situado en el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández. El cantante dejó el directo a medias y abandonó el recinto a toda velocidad, acompañado por los miembros de su banda y el equipo que le acompaña en la gira de presentación de su último disco.

Otros de los presentes en el concierto aseguran que no vieron ningún objeto volando hacia el escenario, aunque David Bustamante hizo el gesto de llevar algo en la mano cuando dejó a medias al público ilicitano. El cantante empezó muy puntual su actuación, fijada para las 23.30 horas, e incluso planteó la posibilidad de dar comienzo antes de la hora prevista, algo que era inviable porque las colas de público eran muy largas para entrar al recinto ubicado este año en la UMH en lugar de Candalix. Y es que el cántabro demostró que mantiene un gran tirón entre los espectadores. Anoche consiguió llenar la Barraca Municipal, con un aforo para más de 8.000 personas, y congregó a público de todas las edades, con el que tuvo la oportunidad de repasar los principales temas de su carrera musical. Incluso muchas jóvenes estuvieron haciendo una gran espera para conseguir la mejor ubicación posible durante el directo.



La "espantada" que pegó David Bustamante en las fiestas de Elche por un supuesto lanzamiento de piedras no hace más que sumarse a las polémicas que ha venido protagonizando el artista a lo largo de los últimos tiempos, en los que ha sido más noticia por su vida personal que por su música. Eso sí, el cántabro también ha sido protagonista de una buena noticia recientemente, ya que se proclamó campeón del programa televisivo "Bailando con las estrellas". El cantante, según relatan los asistentes al concierto, también tuvo que interrumpirlo algunos minutos por el espectáculo Piromusical que se estaba lanzando muy cerca de allí.

David Bustamante también recibió una camiseta del Elche CF, que le entregó Sergio Mantecón en representación del club franjiverde. El cantante es un reconocido aficionado al fútbol, en particular, y a la práctica del deporte en general. "Uno o dos energúmenos nos han jodido el concierto de Bustamante en Elche. Si no te gusta, con no venir es suficiente. Gracias por joder la fiesta a los que la estábamos disfrutando, me siento enfadado", se lamentaba esta mañana un ilicitano a través de las redes sociales por el incidente ocurrido anoche.