Cultura propone subvencionar nueve obras de ficción

L´Institut Valencià de Cultura propone subvencionar un total de nueve proyectos audiovisuales clasificados en la modalidad de largometrajes de ficción cultural A, C y ficción industrial por un importe total superior a los 2,1 millones de euros.

En la categoría de largometrajes de ficción cultural A han seleccionado a Swing, la vida de un secreto de When lights are low y La benvinguda de Pablo Peris. Mientras que en la modalidad de ficción cultural C, se propone la ayuda pública para Federica Montseny de Voramar; Jaume I, la conquesta de València, creación a cargo de Desmesura Film; La Fossa de Wise Blue Studios Valencia; y Staff only de Turanga Films.

Finalmente, en la categoría de ficción industrial Vivir dos veces de Alamar Cinema, La boda de Rosa de Turanga Films y Moduleros de Admirable Films han sido los elegidos.

Para efectuar la selección de los proyectos propuestos para ser beneficiaros de las ayudas económicas, se valoraron las fortalezas y debilidades de cada una de las propuestas y la coherencia existente entre el guion y el diseño de producción.

La selección se desarrolló el pasado 31 de julio en una comisión presidida por el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía José Luis Moreno Maicas. La comisión también contó con la presencia del jefe de Sección del Servicio de Ayudas de l´Institut Valencià de Cultura, Eduardo Casanova Duch y tres expertos audiovisuales independientes.

En el caso de que uno de los proyectos propuestos rechazase la ayuda está se destinaría al siguiente solicitante pero solo si se ha liberado crédito suficiente para atender la solicitud previamente denegada.