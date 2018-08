El Medusa quiere hacer récord

Cullera se encuentra estos días hasta los topes gracias al festival Medusa Sunbeach, el culpable de que la localidad de la Ribera haya colgado el cartel de «completo» en su sector hotelero. La llegada del buen tiempo ha animado a un buen número de amantes de la música electrónica a comprar las entradas «in extremis» para asistir al festival que hoy dará la bienvenida a uno de los grandes nombres de la música del siglo XXI, el Dj parisino David Guetta.

Este año pasará a la historia por albergar la edición más masiva del Medusa, algo que ya esperaban los organizadores desde el pasado mes de noviembre, cuando la plataforma del festival vendió 100.000 en menos de un día. El festival prevé superar con creces las cifras de asistentes de su anterior edición, cuando acogió a 185.000 participantes. De hecho, la organización adelantó que este año se han vendido 300.000 entradas, una cifra que podría aumentar. El festival podría convertirse en el certamen español de música electrónica con más público.

La masiva afluencia de público se notó ayer en los accesos al recinto del festival, que se vieron colapsados durante las últimas horas de la tarde. La llegada de cientos coches particulares venidos desde todos los puntos de la Comunitat Valenciana provocaron colas de hasta 3 kilómetros para acceder al aparcamiento del festival, que presentaba un lleno completo a pesar de haber incrementado las plazas.

Ayer, le tocó el turno a Deadmau5, uno de los más reconocidos DJs de la música electrónica actual. Hizo su entrada en el «Main Stage Invaders» a las 19.45 horas. Con la máscara de ratón, ofreció una sesión con mezclas de ritmos house, electro house, progressive, electrónica y hot house.

Sin embargo, el plato fuerte de la segunda jornada del Medusa fue Carl Cox, considerado el «Rey del tecno» actual. El Dj no defraudó a sus seguidores que llenaron el recinto «Resonance». Temas tan conocidos como «That's the bass», «I want you forever», «Nexus» o «The player sonaron» resonaron en la explanada del Medusa. Otros artistas como Blasterjaxx, YVESV, Matias Tanzman, Miguel Serna, DJ Neil, Oro viejo o DJ Marta pasaron por los cuatro escenarios del festival.



Cierre por todo lo alto

La gran estrella de la electrónica, David Guetta, pisará el escenario principal del Medusa a partir de las 21.30 horas. El francés hará un repaso de todos sus éxitos, con canciones como «Flames», «Like I Do», «Lift me up» o «She Wolf». Pero Guetta no estará solo en esta jornada de clausura del Medusa, lo acompañaran artistas de reconocido nivel internacional como Jerry Dávila, Catdealers, Angemi, Wolfpack o Headhunterz entre otros, quienes también estarán presentes en el escenario principal del Medusa.

El escenario tecno del «Resonance» albergará la actuación de artistas como Nuke, Hot since 82, Nic Fanciulli, Joris Voorn o Adam Beyer que será el encargado de cerrar esta presente edición del festival con la ayuda de Ants. La jornada se completará con Djs como Germán Bass, Lorena, Carlos García, La luna, Churru, Carlos Agraz, y Peke que a los que acompañarán Undici, Javi Boss, Warface, Radical Redemption, Mis KB, Magdog, Anderfist, DJ Juanma o Javi Molina.