Diez razones para no perderse el Rototom Sunsplash

El festival internacional reggae Rototom Sunsplash de Benicàssim abre sus puertas. Del 16 al 22 de agosto, la espiral cultural que despliega el certamen se sucederá durante 17 horas ininterrumpidas por jornada. A poco más de un día del estreno de su 25 aniversario, la cita reggae más grande de Europa levanta el vuelo junto al Mediterráneo. Aquí van diez argumentos de peso para no perderse una edición con la que el festival, y la comunidad reggae que ha nacido y crecido junto a él, siguen caminando y sumando años. El 25 Years Walking Together se abre paso.



1. Un cumpleaños especial

25 años separan el primer Rototom Sunsplash –con 14 artistas en cartel y el jardín de una pequeña discoteca de Gaio di Spilimbergo, al norte de Italia, como sede- de esta inminente edición 2018. Junto al Mediterráneo de Benicàssim (Castellón, España) y más de 200 nombres para sus nueve escenarios. Un aniversario redondo que ya en sí mismo es motivo de celebración. Para el público más veterano, por los reencuentros, y para el emergente, con ganas de descubrir, y vivir, la primera experiencia Rototom.



2. Plagado de guiños especiales

El certamen celebra su cuarto de siglo de vida con nueve shows especiales. El guitarrista californiano Ben Harper & The Innocent Criminals estrenan el ranking el jueves 16 con un espectáculo en formato reggae diseñado en exclusiva para esta efeméride. El 17 le toman el relevo Sly & Robbie junto a Yellowman -en su único concierto en España-, Johny Osbourne y Bitty McLean. The Skatalites -arropados por Derrick Morgan, Doreen Shafer y Vin Gordon- y el concierto de David Rodigan junto a una orquesta clásica de 25 músicos para festejar sus 40 años en el reggae amplían la lista los días 18 y 19, respectivamente. Más aniversarios para el 20 de agosto: los 25 años de trayectoria de Alborosie & Shengen Clan, en concierto con miembros de The Wailers, y los 30 de Zion Train. Italian Reggae All Stars, el tributo del festival a sus orígenes italianos (21 de agosto), amplía los shows especiales sobre el Main Stage.

Julian Marley.

3. Más cartel, nueve escenarios

En Rototom Sunsplash los atardeceres, las noches y las madrugadas son 100% musicales, con nueve escenarios y más de 200 artistas para elegir. El estreno de los cubanos Orishas y de los neozelandeses Fat Freddy's Drop; Beres Hammond; Julian Marley, vástago de la leyenda jamaicana; el marfileño Tiken Jah Fakoly -uno de los gigantes del reggae africano-; el tributo a Peter Tosh, exmiembro de los Wailers, de la mano de su hijo Andrew; la referente del dancehall Jamaicano Spice; o exponentes del reggae nacional como Green Valley y Morodo enriquecen el Main Stage. Pero hay más: el tridente más nocturno, integrado por el Lion Stage y los escenarios Dancehall y Dub Academy; las propuestas del African Stage; las sesiones de dj en la Sunbeach del Solé y los clubes Jamping, Caribbean Uptempo y Roots Yard para explorar nuevos géneros hasta el amanecer.

4. Gastronomía planetaria

El restaurante al aire libre del recinto se abre a platos de cuatro continentes con cuarenta propuestas diferentes este año para delitar a todo tipo de paladares. De Etiopía, Senegal, Marruecos o Costa de Marfil a Perú, Cuba, Jamaica y Argentina. La gastronomía asiática viajará por Tailandia, Japón e India y de Europa llegan las propuestas de Italia, Alemania, Grecia y diferentes ciudades de la geografía española.

5. Debate y aprendizaje

Este año las tardes del Foro Social acercarán realidades a veces invisibles como el fenómeno del top manta. El drama de los refugiados y la encrucijada judicial en la que se ven inmersos quienes tratan de salvar las vidas de las personas que huyen del horror por mar; la amenaza del plástico para los océanos; las miradas alternativas sobre la educación; y los consumos y consecuencias del cannabis recreativo saltan al Foro Social. Otro espacio de debate del festival tendrá como epicentro African Village, con charlas guiadas por las voces de africanos y afrodescendientes, como la diputada de Podemos Rita Bosaho o el ganador de Got Talent, el poeta César Brandon.

6. En familia

Rototom Sunsplash es una experiencia para vivir en familia. Certificado como festival familiar y con un recinto libre de aglomeraciones y una acampada cómoda, el certamen oferta programación diaria para público infantil en áreas como Magicomundo o Rototom Circus. También con peques se puede disfrutar de las sesiones de baile africano tradicional y moderno en African Village, de los talleres del Mercado ArteSano o de los animados pasacalles hacia el Main Stage para anunciar el inicio de los conciertos.

7. Solé: el festival se vive en la playa

Este año la Sunbeach del Rototom Sunsplash se llama Solé. El chiringuito oficial del festival en la playa del Gurugú de Castellón es una extensión junto al mar donde disfrutar de la buena música y la mejor compañía. Una alternativa para relajarse y reponer fuerzas entre jornada y jornada festivalera al ritmo de Radio Rototom, clases de dancehall gratuitas abiertas al público, sesiones de dj, zona chill out y una oferta gastronómica variada y saludable.



8. Valores: festival verde y social

Movilidad sostenible, reciclaje y una apuesta firme por reducir el consumo de plástico definen parte de la filosofía verde del festival, y que el público hace suya durante su paso por Benicàssim. Precisamente para alcanzar este último reto –minimizar el plástico- se aumentan las fuentes de agua a precio asequible para eliminar hasta 180.000 botellas de este material y se vuelve a activar un sistema de vasos reutilizables con fin social: este año quien done su vaso y lo deposite en los contenedores habilitados en el recinto aportará el euro de su compra a la ONG Proactiva Open Arms.

9. Inclusivo y plural: un festival para tod@s

El festival activa un sistema de entradas gratuitas para menores de 13 años, mayores de 65 y personas con discapacidad superior al 65%, junto a un acompañante. Cuenta además con instalaciones adaptadas: rampas en los accesos; tarimas frente al escenario principal; aseos accesibles, baños y duchas adaptadas en el camping y un área de aparcamiento específica para las personas con movilidad reducida, que disponen de una ventanilla especial en las taquillas para acceder al recinto de forma más rápida y cómoda. Las personas empadronadas en Benicàssim tienen 50% de descuento en los tickets, y aquellas en situación de desempleo podrán acceder al recinto el 21 de agosto por 5 euros.



10. Ocio seguro. Ambiente de respeto

Garantizar el acceso al ocio seguro para todas las personas y un festival libre de comportamientos y agresiones sexistas o de LGTBifobia es el objetivo del Respect Point que estrena el Rototom Sunsplash en su recinto, junto a la carpa del Foro Social. Estará activo del 16 al 22 de agosto entre las 19.00 y las 6.00 horas.