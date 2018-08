El "reggae" ya suena en Benicàssim

A poco más de 24 horas del inicio de la 25 edición del Rototom Sunsplash en Benicàssim, las inmediaciones de la zona de taquillas congregó ayer a cientos de asistentes que esperaban al mediodía la apertura de las mismas para poder conseguir su pulsera acreditativa que le permitirá disfrutar de la música reggae, así como de un sinfín de actividades que la organización ha programado para este edición tan especial.

Junto a la apertura de las taquillas también lo hacía la zona de acampada habilitada junto al recinto del festival, el cual abrirá sus puertas esta tarde y ofrecerá actividad hasta el próximo jueves 22.

Así, una vez abierto el recinto y en cuanto al plano musical, para su jornada inaugural el Main Stage contará con la presencia del talento de Ben Harper & The Innocent Criminals. Artista californiano de grandísima técnica guitarrística, parte de las raíces de la música estadounidense para desembocar en una visión bastante completa y apasionante de la black music fundida en un sonido entre el rock, el funk y el blues.

También sobre el Main Stage destaca el regreso al festival de Cocoa Tea, un grandísimo protagonista de la historia reciente del reggae jamaicano. Tras los triunfos iniciales de su carrera bajo la producción de King Jammy, este artista experimentó una gran maduración en los años 90 que lo llevaron a convertirse en uno de los mayores cantantes de la isla por su equilibrio entre el sonido consciente, el lovers style y, sobre todo, por los temas sobre eventos noticiosos locales o de política internacional que introducía como guiño a sus numerosos seguidores en los guetos jamaicanos, como el recordado «Barak Obama», con el que apoyó la elección del primer presidente negro en la historia de Estados Unidos.

Como introducción al concierto de Cocoa Tea, estará la interesante actuación de Koffee. Una estrella naciente del sonido femenino jamaicano que ha dado mucho de qué hablar gracias a la frescura de su single «Raggamuffin».

Teniendo en cuenta que Bob Marley ha sido uno de los espíritus guía del Rototom Sunsplash desde sus inicios, la participación de Julian «Juju» Marley & The Uprising, uno de los principales exponentes de su herencia artística y espiritual, supone sin duda un inicio inmejorable para el festival.

Por su parte, el Lion Stage abrirá a lo grande con los jovencísimos jamaicanos Earthkry, los valencianos Auxili, el imperdible LONE ARK Showcase de Roberto Sánchez, con Benjammin, Inés Pardo y Shanti Yalah; mientras que la clausura correrá a cargo de los británicos Royal Sounds. Y, en el escenario Dancehall, será sin duda una primera noche de baile con las clases de Mouv'ment Danzer'z y Blaze Up Sounds, y la actuación de Spice, referente femenina del dancehall de la isla caribeña. Además, en la Dub Academy destacan los dos sounds residentes Blackboard Jungle y Greenlight, a los que se sumarán las sabias selecciones del londinense Oxman en el Caribbean Uptempo.



La Reggae University

Analizar el papel de la mujer en la industria de la música en general, y del reggae en particular, es el objetivo de I'm a rock. Women in Modern-Day Reggae and Dancehall, la sesión con la que abre sus puertas esta tarde la programación de la Reggae University. Una charla que unirá los testimonios de la exponente del dancehall jamaicano Spice; el de Koffee y el de Inés Pardo. Las tres actuarán esta misma noche en el festival. La sesión abrirá con el pase del documental «Las que faltaban», de la directora valenciana Vera Carrión, un relato colectivo de lo que es ser mujer en el sector de la música.

Además de música y la programación en la Reggae University, para su jornada inaugural, el festival reggae también ha preparado un amplio programa de propuestas para todas las edades. Magicomundo, el espacio dedicado a público más menudo, estrechará lazos con el Formigues Festival a través de un taller de construcción de máscaras a partir de materiales reciclados que comenzará a las 18.00 horas. En cuanto al Rototom Circus, estrenará su programación con la tradicional escuela de circo en la que se aprenderán malabares y a mejorar el equilibrio.

Las terapias a donación libre y las sesiones de yoga y danza del área Pachamama, junto al espectáculo «Move in» que la compañía etíope Fekat Circus ofrecerá en el African Village (18.30 horas), completarán el programa para la primera jornada de la 25 edición del festival «reggae».