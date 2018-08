Julian Marley abre el telón del 25 aniversario del Rototom

Las previsiones meteorológicas hacían presagiar un inicio de Rototom un poco pasado por agua. Sin embargo, la tormenta registrada durante la madrugada de ayer no generó desperfectos de gravedad ni en el recinto ni en la zona de acampada del festival Rototom Sunsplash en Benicàssim.

Como explicaron desde la organización, en la acampada no se tuvo que proceder a ningún desalojo y, aunque durante la mañana de ayer había algunas zonas encharcadas por la intensidad de la lluvia, no hubo ningún tipo de emergencias.

En el recinto de conciertos alguna de las pequeñas jaimas instaladas cayeron por el peso del agua, pero se restableció a su restablecimiento. El resto de expositores, estructuras y escenarios estaban bien y por todo ello la lluvia no generó ningún tipo de retraso en el horario de apertura del recinto.

Así, a partir de las 14.00 horas, el recinto del festival comenzó a acoger a los primeros asistentes que disfrutaron de las diferentes áreas con las que cuenta el festival. Acudir a la conferencia «I'm a rock» en la Reggae University, presenciar la inauguración del African Village con Fekat Circus fueron algunas de las actividades que se pudieron realizar antes de que los primeros sonidos reggae hicieran acto de presencia en el Main Stage de la mano de Julian 'Juju' Marley & The Uprising, uno de los principales exponentes de su herencia artística y espiritual, que supuso un inicio inmejorable para el festival. Ben Harper y Cocoa Tea fueron otros de los protagonistas del primer día.



La leyenda Jimmy Cliff

Para la jornada de hoy, La leyenda jamaicana Jimmy Cliff, considerado una las «primerísimas superestrellas globales» del reggae, se subirá al Main Stage del Rototom para cerrar una jornada en la que el festival de Benicàssim contará también con el show especial de Sly&Robbie junto a Yellowman, e inaugurará su Foro Social.

La actuación de Cliff se unirá así a shows exclusivos para este 25 aniversario del Rototom como el Taxi Connection, que acerca el dúo de productores de la isla caribeña Sly & Robbie, con un espectáculo «único» cargado de estrellas, entre ellas, las de dos pioneros del dancehall de los 80 como el icónico Yellowman -que da en Benicàssim su único concierto en España- y Johnny Osbourne.

La batería de Sly Dunbar y el bajo de Robbie Shakespeare se han anticipado siempre a su tiempo para crear varias nuevas ondas de sonido que se han propagado desde Jamaica al resto del mundo, señala la organización. Junto con tres maestros de la vocalidad reggae, -el padrino del dancehall Johnny Osbourne, Yellowman o la carga de soul de Bitty Mclan- darán forma a Taxi Connection, show especial diseñado para esta edición.

Antes, el Main Stage abrirá puertas con la formación californiana Groundation y la singularidad de su sonido, ya conocido en el Rototom, fruto de una mezcla entre el roots reggae y el interplay casi jazzístico.

En esta segunda jornada, los valencianos Mediterranean Roots y la compañía etíope Fekat Circus actuarán para la población reclusa en una actividad conjunta del festival con el centro penitenciario de Albocàsser, que tendrá continuidad el domingo 19 con un concierto de Skatalites.

En lo extramusical, tras su paso ayer por el escenario principal del festival, el jamaicano Cocoa Tea será el protagonista de la segunda jornada de la Reggae University. Una sesión que comenzará a las 18.00 horas y en la que, junto a la cónsul honoraria de Italia en Jamaica y presidenta de la asociación Stand Up for Jamaica, Mª Carla Gullotta; y Sonjah Stanley, profesora de la Universidad de las West Indies de Jamaica; hablará de la violencia en la isla caribeña en la charla titulada Who Jump the Gun? Violence in Contemporary Jamaica.

La carpa del Foro Social abrirá hoy bajo el lema «Caminando Juntos», su agenda con la proyección de «An inconvenient sequel-Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca». Un documental que da continuidad a la oscarizada Una verdad incómoda, con la que el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore hizo saltar las alarmas sobre el cambio climático. A la proyección seguirá la charla «Cannabis recreativo. Qué consumos. Qué consecuencias», que analizará los cambios que ha experimentado el consumo del cannabis recreativo y sus efectos.