Recycled J: "La música ha sido mi vía de escape para expresar cosas difíciles de decir"

El rap y el trap se han convertido en dos de los géneros musicales más apreciados por los jóvenes, que no sólo se animan a escucharlo, sino también a dedicarse a ellos. El madrileño Jorge Escorial, más conocido como Recycled J, anima a todos los que quieran cantar a hacerlo, pero «de corazón». Se vale para ello de su propia experiencia: comenzó con 8 años para expresar los sentimientos que no sabía contar.

¿Qué le empujó a entrar en el mundo de la música?

Siempre me ha gustado. Desde los 8 años he estado escribiendo pequeños fragmentos de canciones, bueno, no eran canciones sino poesía con un poco de ritmo de base. Con 15 años el rap me gustaba y , como no tenía claro el concepto de lo que era, empecé con lo que es el free style y las batallas de gallos. Después, con 16 años, ya empecé a escribir un poco mis canciones y lo que me motivó fue eso, que me salía de dentro y era lo que más me gustaba.

¿La música le servía como vía de escape?

Al principio era como un desahogo, para contar esas cosas que quizás de niño no te atreves a decir y cantándolo podía contar realmente quién era y cómo era. Sí, un poco como vía de escape.

¿A quién admiraba?

Me gustaba 50 cent. De pequeño, en España escuchaba a los grupos típicos del género como Violadores del Verso o SFDK, pero mi referencia era 50 cent. Luego, lo que realmente me construyó como el artista que soy fue el ambiente underground de Madrid, de la calle. Era algo más propio de las calles, un asunto más de corazón en ese sentido. Otro de mis referentes ha sido el rapero estadounidense Tupac Shakur.

¿De dónde salió su primer nombre artístico, Cool?

Un día, empecé a firmar como mi primo mayor (SKO) hasta que me pilló y me echó la bronca. Un chico que estaba dentro del mundo del punk, Lico, se empapaba más del mundo del rap y me propuso firmar como Cool, un nombre que no tenía nadie. Desde entonces empecé a firmar como Cool tanto en la pintura, un hobby que también practicaba, como en las primera maquetas que saqué.

¿Echa de menos ser Cool?

No. Bueno, sí, pero lo hago como quien echa de menos a un amigo de la infancia.

A todos aquellos que piden que vuelva a sus orígenes ¿qué les contestaría?

Que Cool nunca se ha ido, aunque digan que sí. Para mí es así.

¿Cómo fue el cambio a Recycled J?

Después de haber hecho todo lo que creía que debía hacer como Cool, saqué la canción «Ven a pudrirte conmigo», paré y al poco tiempo empecé a ver lo que estaban haciendo otros y pensé que yo también valía para ello. Entonces, saqué un tema como Recycled J, como el nuevo Jorge. Un Jorge reciclado. Saqué tres temas que eran Cool vs Recycled J, donde se representaba un poco la dualidad de seguir con ese rapeo, pero con más musicalidad y aquello fue como una transición.

¿Qué consejos le daría a quienes están empezando en el mundo de la música?

Que lo hagan de corazón, que no lo hagan ni por dinero, ni fama, ni por las mujeres ni por el éxito. Que lo hagan por transmitir un mensaje al mundo, si no que se queden en su casa. Ya está la sociedad bastante perdida con los niños como para que ahora salgan cantando basura y les coman la cabeza a las futuras generaciones con tonterías. Si tienen un mensaje, sea el que sea, para adelante con ello.

¿Su música es ahora es más comercial?

Siempre he pensado que lo que hago nunca ha sido del todo comercial y ha conseguido ayudar en cierto sentido a los jóvenes que me escuchan. Me han llegado a parar para decirme que mi música ha sido como un apoyo.

¿Imaginó alguna vez que llegaría hasta aquí?

No. Cuando era un niño y estudié mi bachillerato y mi carrera, nunca pensé que iba a estar con mis amigos, a los que ahora les doy trabajo. He de agradecer todo esto y hay que cuidarlo para que vaya a más.

¿Es perfeccionista con su trabajo?

Sí, siempre pienso que se puede hacer mejor. También es cierto que es una dinámica que me ha inculcado mi padre, la de que todo siempre se puede hacer mejor y que no debo ser conformista.

Ha hecho varias colaboraciones con otros artistas, ¿con quién le gustaría contar en un futuro?

Ahora no te sabría decir con quién, pero sí me gustaría seguir colaborando con otros artistas. Depende también del momento. Ahora por ejemplo, he hecho proyectos con gente de fuera, tres colaboraciones.

¿Cuándo verán la luz esos nuevos trabajos?

No me quiero pillar las manos diciendo una fecha pero te puedo decir que antes de que termine el año habrá un trabajo, llámalo nuevo disco o llámalo como quieras, pero saldrá algo chulo.