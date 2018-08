«Todo empezó con unas fotos de niños ahogados en una playa. Pensamos: si nosotros nos dedicamos a esto y lo hacemos en nuestras playas, ¿por qué allí se están muriendo y nadie les ayuda?». Así es como se presentaban desde Proactiva Open Arms en el Foro Social del Rototom Sunspash. La mesa redonda sobre la crisis migratoria estuvo moderada por Miquel Ramos, técnico de sensibilización de CEAR, y contó con la participación de Leticia Cabo Lozano, médico y activista de la ONG Proactiva Open Arms; Manuel Blanco, vicepresidente de Proem-Aid; Iván Prado, portavoz internacional de Pallasos en Rebeldia y Ras Kuko, artista de Madrid y fundador de la banda de reggae española Cañaman.

Desde la charla se mantuvo la idea de que «esto no es una charla de criminalización sino de concienciación» tal y como recordó Ramos, «Hay que poner el foco en qué esta pasando para que partidos organizaciones y medios de comunicación creen un relato que convenza a la opinión pública de que los voluntarios y los refugiados no son un problema porque la situación que estamos viviendo no es cuestión de caridad sino de supervivencia».

Ante los miembros de las organizaciones que colaboran en partidas de rescate marítimo, el moderador indicó y ejemplificó con sus relatos que «están pasando cosas muy graves que están sacando lo mejor del ser humano».

por otro lado, tanto Blanco como Cabo lamentaron la problemática a la que se enfrentan las organizaciones pues según afirmaron «La realidad no es muy bonita se nos acusa de organización criminal y tráfico de personas continuamente, cuando lo único que hacemos es ayudar y poner la cara buena de Europa».

Para concluir junto con una actuación musical de la mano de Ras Kuko, Ivan Prado remarcó la idea de que «no estamos hablando de corporaciones y tampoco estamos refugiando personas sino humanidad».