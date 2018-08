El Rototom despide su 25 aniversario al son de Orishas y una macrobatucada

El Rototom Sunsplash despide hoy su 25 aniversario con actos «cargado de emociones», como las que dejarán los 120 músicos y grupos de animación que animarán el gran pasacalle final con macrobatucada y una sorpresa final: un corazón gigante con la performance 'One love, one heart'.

Las últimas horas de conciertos del festival de Benicàssim estarán protagonizadas por el son cubano de Orishas y el triplete jamaicano Tarrus Riley, Konshens y The Mighty Diamonds.

En sus bodas de plata, el Rototom se ha consolidado «no solo como epicentro internacional de la música reggae, sino también como punto de encuentro para las miles de personas que han convivido durante una semana de música, sueños, arte, compromiso, baile y desconexión a orillas del Mediterráneo». «El espíritu con el que se gestó hace un cuarto de siglo sigue latiendo. La familia Rototom, también. Misión cumplida», destacaban ayer los responsables del macroevento.

La clausura musical de esta edición «histórica» la marcarán los ritmos y colores del Caribe, primero con los sonidos cubanos de los Orishas. La banda, formada en 1999 con el nombre de Amenaza, fue una de las primeras en trasponer la filosofía hip-hop en la isla de la revolución. Tras una década de silencio, este año han publicado «Gourmet», su quinto trabajo.

Orishas coronará el podio de un Main Stage que abrirá su programación con un homenaje a la época de oro del roots jamaicano a través de las deliciosas armonías vocales de The Mighty Diamonds.

También en representación de Jamaica, el público del Rototom podrá disfrutar del directo de Konshens, acompañado de los franceses Dub Akom.

La última velada también tendrá un sabor italiano en el Lion Stage, con Train to Roots y Villa Ada Posse, a los que se sumarán Alika & The Same Song Band y Vanupié. En la Dancehall por su parte destacará el encuentro entre Freddie Krueger y ZJ Liquid, mientras que en la Dub el 'sound' residente Blackboard Jungle estará acompañado de las 'vices' de Barry Isaacs y Don Fe, entre otras propuestas.

120 músicos unidos

Fuera de los escenarios, la última jornada estirará la programación al máximo, y un buen ejemplo de ello será el gran pasacalle final que desfilará desde la plaza dedicada a Bob Marley y que integrará animación y a los 120 músicos guiados por la batuta de la batucada Borumbaia Percusión. El espectáculo, en el que participarán representantes de todas las áreas del festival, desde el African Village a Pachamama o Magicomundo, culminará frente al escenario principal con la performance «One love, one heart», en la que todos los participantes formarán un corazón gigante.

Previamente, las carpas del Foro Social y la Reggae University agotarán los últimos minutos de sus agendas. En la primera se proyectará el documental «Refugiando Esperanzas» mientras que en el segundo espacio, Ras Flako impartirá el seminario «Foward to the soleil-Rastafari charity farm in Jamaica».