El Rototom cierra su 25 aniversario tras 420 horas de espectáculo

La banda cubana Orishas completó anoche la celebración del 25 aniversario del Rototom Sunsplash en los que han actuado más de 247 shows y se han vivido 420 horas de espectáculos en los nueve escenarios de un festival que de nuevo ha destacado por la «convivencia» y el «ambiente de familia» que lo identifican.

Así, el festival clausuró ayer la edición del «25 Years Walking Together» con «el mismo pulso musical, cultural y social que ha mantenido durante las seis jornadas previas a esta séptima sesión, la de hoy, con la que dice adiós hasta 2019».

La edición de 2018 se cerró «a lo grande» con grupos de animación y los más de 120 músicos de la «macrobatucada» que puso ritmo y color a un desfile de despedida que llenó por la tarde el recinto de conciertos.

Este fue el «mejor aperitivo» para dar la bienvenida a la última puesta en escena musical de este 2018, con el Caribe como epicentro con el son cubano de los referentes del hip hop Orishas con su «magistral» uso de los ritmos de la tradición afrocubana.

Además cerró también esta edición el triplete jamaicano integrado por Tarrus Riley, Konshens y The Mighty Diamonds.

La velada recibió también en el Lion Stage a Train to Roots y Villa Ada Posse, a los que se sumarán Alika & The Same Song Band y Vanupié.

En la Dancehall destacó el encuentro entre Freddie Krueger y ZJ Liquid, mientras que en la Dub el sound residente Blackboard Jungle estuvo acompañado de las vices de Barry Isaacs y Don Fe, entre otras propuestas.

Junto a lo musical, el Foro Social, African Village, Magicomundo, Rototom Circus y todas las demás áreas culturales que han configurado durante toda una semana el festival diurno, y más familiar del Rototom Sunsplash dejan un total de 130 actividades entre charlas y debates, proyecciones, talleres, espectáculos de circo y sesiones de baile.

Un balance cultural que ha actuado como polo de atracción para el público internacional e intergeneracional que ha arropado este aniversario, en el que la «convivencia» y el «ambiente de familia han vuelto a la ser la norma, y lo que nos identifica», señalaron desde la organización.