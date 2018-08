The Wave Picture, Anna Calvi, Javiera Mena y Elvis Perkins llegan con Popular Songs

El Ciclo Popular Songs: The Concept , que se celebrará en València entre octubre y noviembre, ya ha anunciado el cartel completo de su segunda edición, en la que participarán Escape-Ism (el proyecto en solitario de Ian Svenonius), Elvis Perkins, Javiera Mena, Anna Calvi, We Are Scientists y The Wave Pictures. Las actuaciones tendrán lugar en el Loco Club, 16 Toneladas y la Rambleta.

La primera cita será el 11 de octubre en 16 Toneladas con The Wave Pictures. Tras 16 discos en 20 años de carrera, Dave Tattersall, Franic Rozycki y Jonny Helm siguen siendo los mismos gamberros socarrones, solo que sonando cada vez más clásicos y atrevidos.

El 13 de octubre el Ram Club de la Rambleta acogerá el concierto de la británcia Anna Calvi, de quien Brian Eno aseguró que era la mayor cosa que había pasado en el mundo de la música desde Patti Smith. La chilena Javiera Mena llegará al Loco Club el 26 de octubre. La artista ha publicado recientemente «Espejo», su cuarto disco, y lo hace cuatro años después de su último trabajo, «Otra Era».

Los americanos We Are Scientists -que estarán el 31 de octubre en el Loco- son un grupo de rock con una inclinación por los ritmos de baile, un don innato por canciones pegadizas, amor por las baterías electrónicas y sintetizadores analógicos, y un urgente entusiasmo por la sangría.

Elvis Perkins estará el 21 de noviembre en 16 Toneladas. Hijo de Anthony Perkins, su estilo musical ha sido comparado con el de cantautores clásicos como Bob Dylan, Leonard Cohen, Van Morrison y Nick Drake, y con otros más cercanos en el tiempo como Jeff Buckley, Elliott Smith, Micah P. Hinson y Eef Barzelay, líder de Clem Snide.

Por último, Escape-ism – que estará el 22 de noviembre en Loco Club es el proyecto con el que Ian Svenonius, con casi treinta años de carrera a sus espaldas, sigue construyendo nuevos caminos para un espíritu punk donde lo extravagante siempre es sinónimo de interesante.