Rober Bodegas denuncia "400 amenazas de muerte" tras un monólogo

El popular cómico Rober Bodegas, uno de los dos componentes del dúo humorístico Pantomima Full, ha recibido amenazas de muerte después de un monólogo emitido en «Central de cómicos» de Comedy Central. En el discurso, Bodegas bromeó sobre la etnia gitana. Así, la delgada línea entre el humor y la corrección política vuelve a estar en el foco de las miradas.

El propio humorista aseguró a través de un comunicado en Twitter haber recibido "más de 400 amenazas de muerte". "Han organizado batidas para buscarme y servir venganza, además de miles de insultos", añadió Bodegas.

El monólogo empezaba así: "Ya no se pueden hacer chistes sobre gitanos. Yo trabajo de guionista en la tele y cada vez que alguien hace un chiste de gitanos llega una carta, sorprendentemente bien escrita, pidiendo que no se hiciese eso más. Me parece bien. Ellos han pedido que no hagamos chistes, y lo estamos cumpliendo. Nosotros hemos pedido que vivan acorde a nuestras normas sociales, y ellos supongo que necesitan tiempo".

Este y otros chistes más sobre el colectivo gitano provocaron la respuesta de la Fundación Secretariado Gitano (FSG). Lamentaron la "utilización del humor en contra de la dignidad de las personas gitanas y la difamación de todo un pueblo".

Un portavoz de la FSG explicó a Europa Press que el monólogo de Bodegas "contribuye a aumentar la discriminación de la comunidad más discriminada de España".

En cuanto a las amenazas de muerte, la fundación remarca estar "en contra de toda forma de violencia", pero entienden que haya gente que se haya podido sentir "muy molesta".



Las disculpas de Bodegas



Bodegas aseguró la noche del pasado domingo, a través de un comunicado en Twitter, haber visto "el error cometido". Y por ello pidió disculpas a "todas las personas que hayan podido sentirse ofendidas".

"A mí personalmente no me ofende ningún chiste, ya ataque a mi procedencia, físico, valores o creencias, más allá de encontrarlo más o menos gracioso o certero, pero comprendo que no todo el mundo afronta el humor de la misma manera", lamentó el cómico. "En mi opinión, no hay que esperar pedagogía ni didáctica en la comedia cuando se dirige a personas adultas, pues confío en el criterio personal de cada persona para discernir entre un chiste y un discurso serio", sentenció Bodegas.

También matizó que no pondrá a disposición de las autoridades ninguna de las amenazas recibidas "siempre que se dé este asunto por zanjado de manera cordial".

Otra de las acciones que tomó el humorista como señal de disculpa es la solicitud a Comedy Central de la retirada del video del propio canal.

Ahora, queda por ver si tras las disculpas del cómico, las asociaciones gitanas molestas por el monólogo deciden emprender acciones legales bien contra él mismo o contra el canal, o si por el contrario las disculpas de Bodegas relajan las tensiones.