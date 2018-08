Un grupo coreano bate el récord de estreno en YouTube

El estreno del videoclip de «Idol», el sencillo del grupo surcoreano BTS, ha superado cualquier expectativa. En tan solo 24 horas el grupo ha conseguido más de 45 millones de visualizaciones en Youtube.

Así pues, la «boy band» ha conseguido mejorar las cifras de la cantautora norteamericana Taylor Swift, que con su canción «Look what you make me do», superó los 43 millones de visionados el año pasado. Taylor Swift ostentaba así el rércord de mejor estreno en la plataforma de Youtube desde el pasado agosto de 2017. Ahora, el grupo BTS la ha destronado.

Este nuevo éxito de la banda surcoreana se estrenó de manera oficial el pasado viernes 24 de agosto y se convirtió automáticamente en tendencia a nivel mundial. Cinco días después de su estreno, ya supera los 90 millones de visitas.

«Idol» es el tema estrella de «Love yourself: Answer». Este nuevo álbum de BTS también salió a la luz el pasado viernes. Con él, la banda de Corea del Sur aspira mantener su reinado en Estados Unidos y extenderlo a otros países.