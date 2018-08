'¿Qué pasó con Michael Jackson?' reflexiona sobre la fama en Sagunt

El festival Sagunt a Escena acoge hoy a la compañía valenciana La Teta Calva, que presenta la obra «¿Qué pasó con Michael Jackson?». Esta pieza, que se estrenó el pasado mes de enero en el Teatre El Musical de València, se podrá presenciar a las 20.30 horas en el Centro Cultural Mario Monreal.

Durante la representación se reflexiona sobre el éxito y la presión soportada para conseguirlo. Trata el camino a seguir marcado a las personas desde bien pequeñas para ser queridas y exitosas en la vida.

La obra expone la necesidad actual del ser humano de ser querido aunque sea consciente de que no es más que una farsa y explica cómo los famosos se convierten en productos que hay que rentabilizar y consumir.

La obra evidencia también lo que conlleva psicológicamente el uso de las redes sociales y la fama que en ellas se cosecha. Trata el falso halago del «youtuber», del «instagrammer» y del buscador de «likes».

Michael Jackson es el ejemplo en el que La Teta Calva se inspiró para contar cómo un hombre se vio sumido en un éxito total y no supo sobrellevarlo.

Así pues, el rey del pop funciona como paradigma del éxito y es que la fama se convirtió en la peor enemiga del artista. Cuenta la presión por ser y el terror a no llegar a serlo.

No resume la exitosa carrera del artista, sino que se centra en las ansias que invadieron a Michael Jackson desde que llegó a la fama hasta el día de su muerte. La función está escrita por Maria Cárdenas y Xavo Giménez, que también dirige y actúa junto con Verónica Andrés y Carles Sanjaime.