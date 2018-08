Mirar de forma inconsciente a todas partes antes de besar en público a su pareja, temer pasear de la mano por la calle o mentir a familiares que no entienden su identidad sexual. Estas son solo algunas de las realidades que sufre la comunidad LGTBI y que el movimiento #MeQueer pretende visibilizar. A través de esta etiqueta, los usuarios de Twitter cuentan experiencias personales de discriminación o acoso.

Fue el pasado día 13 de agosto cuando el escritor alemán, Hartmut Schrewe publicó un tuit con un mensaje claro y conciso bajo el hasgtagh #MeQueer: "Mi marido es mi marido, no mi amigo. ¿Cuándo terminará esto de una vez?". En ese mismo instante, el hashtag comenzó a viralizarse en algunos países europeos y latinoamericanos. Fue en ese momento cuando el periodista valenciano Rubén Serrano apostó por la llegada de fenómeno #MeQueer a España. El 24 de agosto escribió un artículo en PlayGround sobre el movimiento y a continuación, contó experiencias propias en su perfil personal de Twitter. "En apenas una hora se convirtió en cuarta tendencia de España y en un par más, alcanzó el número uno", revela el periodista.

"Nace como el movimiento #MeToo", en el que las mujeres contaron situaciones de violencia machista. "Somos víctimas de un mismo sistema que nos silencia y nos oprime". "Ya está bien, mi sexualidad no es tu chiste, mi expresión de género no es tu broma y no tengo que aceptar tu agresión", sentencia Serrano.

"Ver morir a las personas que te han criado sin poder decirles que eres lesbiana porque no lo entenderían, y vivir para siempre con una pena indescriptible", este es uno de los mensajes tan duros que recoge la etiqueta #MeQueer.

El periodista valenciano entiende "la conciencia ciudadana y la educación"como principales armas para acabar con los delitos de odio. "Llamar a alguien bollera o maricón provoca que sienta vergüenza y humillación. Esto se traduce en baja autoestima y ansiedad".

Personajes públicos pertenecientes a diferentes partidos políticos como el líder del PSC, Miquel Iceta, el diputado autonómico de Podemos en Madrid, Eduardo Rubiño o el consejero de Cultura, Turismo y Deportes del PP de Madrid, Jaime de los Santos, se han sumado al movimiento. Así, #MeQueer consigue ser trasversal a cualquier ideológica política. El Ministerio del interior también se hizo eco del movimiento. "Esto era impensable hace tan solo 5 años", aplaude Serrano.

"Si no conoces #MeQueer, entra y léelo porque es nuestra historia, es nuestra voz y no es menos legítima ni menos valida que la de alguien heterosexual", pide Serrano.

El futuro de #MeQueer

"Mi idea es que esto no se quede en algo anecdótico. Quiero recoger los tweets y crear una especie de archivo o plataforma. Estoy hablando con algunos activistas para ver como lo podemos afrontar pero todos queremos seguir con #MeQueer. Queremos que sea un altavoz y que continúe sonando más fuerte".