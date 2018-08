El '#MeToo' retira al prolífico Allen

Escándalo. El movimiento «#MeToo» ha acabado por «tumbar» a uno de los cineastas más queridos y odiados de Hollywood. Woody Allen abandonará por un año la silla negra con el nombre de «Director» tras no encontrar financiación para sus nuevos proyectos por la denuncia de su hija adoptiva, Dylan Farrow, que le acusa de haber abusado de ella a los 7 años.

A Woody Allen se le considera una máquina creativa en Hollywood. Ha estrenado al menos una película por año desde 1981. Ahora parará ante su incapacidad por conseguir financiación para sus nuevos proyectos. ¿El motivo? El eco que ha tenido el movimiento «#MeToo» que ha divulgado la denuncia por abusos sexuales de la hija adoptiva de Allen, Dylan Farrow, la que llevó a los tribunales al cineasta por -presuntamente- haber abusado de ella a los 7 años.

Desde que reviviera el escándalo en el último año, Allen ha tenido problemas para encontrar financiación para sus proyectos y parece que se tomará un descanso de un año como cineasta por primera vez desde hace 37 años. Según ha informado Page Six, que Woody Allen no encuentre patrocinadores que apoyen sus nuevas películas es una consecuencia del movimiento #MeToo, que está limpiando Hollywood desde el caso de abuso sexual de Harvey Weinstein. Es el movimiento y no el testimonio de Dylan Farrow quien ha acabado por tumbar el ego del cineasta. De hecho, el escándalo surgió ya en el año 1992, cuando Allen se encontraba en trámites de separación con Mia Farrow. Dylan ha ofrecido durante todos esos años entrevistas a la prensa y a las televisiones estadounidenses, pero ninguna ha calado tanto desde que saliera a la palestra mediática el movimiento «#MeToo».

«Espero que esto no se convierta en una caza de brujas», aseguró el cineasta durante la presentación del filme Wonder Wheel (2017), que coincidió con la cascada de acusaciones contra Weinstein. Curiosamente, uno de los cabecillas del movimiento «#MeToo» es Ronan Farrow, hijo de Allen y periodista que destapó los abusos del productor a través de la revista The New Yorker. El director de Annie Hall o Café Society está considerado como tóxico a ojos de los profesionales de Hollywood. Desde que el escándalo salió a la luz, el cineasta ha visto como actores como Timothee Chalamet, Rebecca Hall y Griffin Newman han donado sus salarios de las películas de Woody Allen a organizaciones benéficas contra las víctimas del abuso. Incluso actores de la talla de Michael Caine, ganador de un Oscar por Hannah y sus hermanas, han dicho que no volverán a trabajar nunca con Allen.

Actualmente el cineasta cuenta con un contrato con la plataforma Amazon, con la que se ha comprometido a rodar cinco películas hasta 2020. A día de hoy, este contrato se encuentra pendiente de un hilo, ya que Amazon querría desquitarse de la sombra de Allen. A Rainy Day in New York es la segunda de las cinco películas que Woody Allen acordó dirigir para Amazon Studios con actores mediáticos de la talla de Jude Law, Elle Fanning, Selena Gómez y Timothée Chalamet, el joven que saltó a la fama por protagonizar el filme Call me by your name (2017). El estreno estaba previsto para este mismo año.