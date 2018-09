"No queremos una televisión tutelada"

La dirección de informativos de RTVE rechaza que los ceses y nombramientos del nuevo equipo hayan obedecido a una «purga» sino a una apuesta por la «profesionalidad», y advierte a los políticos: «No queremos una televisión tutelada y no la vamos a consentir». Son palabras de la directora de informativos de TVE, Begoña Alegría, quien asegura que su objetivo es recuperar unos informativos plurales e independientes.

La directora de informativos de TVE dijo desconocer «quién está detrás» del «Manifiesto por la libertad», dado a conocer por un grupo de profesionales de la corporación, aunque considera que puede ser «fruto del resentimiento de profesionales de esta casa que no han visto colmadas sus expectativas».

Alegría se refirió también a las críticas por la no emisión el pasado sábado en «Informe Semanal» de un reportaje sobre los cien días de gobierno de Pedro Sánchez. Explicó que la persona encargada del reportaje lo dejó preparado antes de irse de vacaciones y «quedaba cojo» emitirlo en esa fecha, cuando aun no se habían cumplido los cien días y, además, «habían pasado cosas» que no se trataban, como la exhumación de los restos de Franco o la polémica sobre la defensa del juez Pablo Llarena.

Periodismo es el principio que guía la nueva temporada de los informativos, en los que Ana Blanco vuelve a la primera edición del «Telediario» (15.00 horas), acompañada por Raquel González en el bloque deportivo.

El excorresponsal en Washington Carlos Franganillo coge el testigo del «TD2» en compañía de Sergio Sauca en la información deportiva, mientras que Oriol Nolis contará las noticias del fin de semana, y del telediario matinal se encarga Inma Gómez Lobo.

Xabier Fortes se estrenó ayer en «Los Desayunos de TVE» y hace doblete al presentar la tertulia «Másdesayunos», en tanto que Pilar García Muñiz conducirá «Informe Semanal».

El Canal 24 horas va a tener una nueva dirección y, en cuanto a «La 2 Noticias», Alegría explica que se ha abierto un periodo de reflexión para «reiventarla».

Al frente de los informativos de RNE, que cumple 81 años, está una nueva generación. Íñigo Alonso presenta y dirige «Las Mañanas de RNE»; Ana Sterling conducirá «Diario de las 2»; Antonio Delgado, «24 horas»; y Carlos Núñez y Ana Marta Ersoch son los responsables del fin de semana.