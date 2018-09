«Hay que ser muy cabezota para ser mujer y hacer películas»

Sorprendida de que su último filme, La Librería, se entendiera tan bien y llegara a un público tan amplio, la cineasta ganadora de ocho premios Goya, Isabel Coixet, reconoce que para ser mujer y dedicarse al mundo de la dirección «hace falta ser muy cabezota».

Coixet, que recibió ayer el Premio de Cinematografía que le ha concedido la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, destacó la «cabezonería» que caracteriza a las directoras de cine, que, a su juicio, tienen «problemas» a la hora de encontrar financiación para sus segundas películas, como en su caso, que tardó ocho años.

Lo achaca a la «cantidad de mochilas» que tienen que soportar las mujeres y que hacen que su labor en el mundo del cine «sea tres veces más difícil» que la de un hombre.

«Recuerdo el momento en el que tuve un hijo, que todo el mundo me preguntaba cómo se puede compaginar, y es que no se compagina, y, sobre todo, es una pregunta que nunca se le haría a un hombre», criticó. También lamentó que «todas» las mujeres estén «metidas en el mismo saco» en cuanto a su estilo artístico, aunque no tengan «nada que ver» unas con otras.

En este sentido, reconoció que existe una construcción de la mirada femenina porque «una no se deja el género antes de entrar al plató». «Lo que nos une es la cabezonería, para ser mujer y hacer películas hace falta ser muy cabezota», destacó.

Además, tras la pregunta sobre la influencia del movimiento feminista Me too para que a Woody Allen le esté costando encontrar financiación para sus películas, Coixet cree esa dificultad tiene más que ver con las denuncias de abusos sexuales de su hija adoptiva Dylan Farrow.

Durante su discurso como premiada, Coixet aseguró que el reconocimiento de la UIMP a su «dilatada y destacada» trayectoria en el mundo cinematográfico le «empuja a seguir insistiendo» en su trabajo porque insiste en que le quedan «reservas de cabezonería».

La laudatio corrió a cargo de la presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, Cristina Andreu, a la que Coixet dedicó el premio, entregado por el rector de la UIMP, Emilio Lora-Tamayo, quien ha asegurado que el galardón es «merecido» y supone «un espaldarazo» al trabajo de la cineasta.