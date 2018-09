Muere el actor Burt Reynolds

El actor estadounidense Burt Reynolds, nominado al Oscar y una de las figuras clave del cine de finales de los setenta y principios de los ochenta del siglo XX, ha fallecido este jueves a los 82 años, ha informado su representante, Erik Kritzer.



El actor ha muerto en un hospital de Florida por la mañana, ha explicado Kritzer al 'Hollywood Reporter', que no ha ofrecido detalles sobre las causas del fallecimiento.



Según el sitio de celebridades TMZ, Reynolds fue llevado al hospital después de sufrir un ataque al corazón. El actor había sido sometido a una operación cardíaca en 2010.



Reynolds obtuvo uno de sus mayores reconocimientos con la película de 1997 'Boogie Nights', por la que fue nominado al Oscar y ganó un Globo de Oro, pero su currículum cinematográfico estará ligado a los éxitos de taquilla que comenzó a encadenar a en la década de los setenta como 'Rompehuesos' o 'Los Caraduras'. Ganó otro Globo y un Emmy por su serie "Evening Shade".



La cuenta oficial de los Globos de Oro indica en Twitter que la muerte del actor, al que entregó otro galardón por "La familia Newton" (1990), se debió a un posible ataque al corazón.





Burt Reynolds passed away in Florida after suffering a suspected heart attack. He was 82. Rest in Peace. pic.twitter.com/bKutBAPK7D