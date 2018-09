El Soro, hospitalizado por una infección en la rodilla

El diestro Vicente Ruíz, «El Soro» se encuentra ingresado en el Hospital Clínico de València desde el pasado domingo 2 de septiembre tras sufrir una infección en la rodilla que le produjo fuertes dolores y 41 grados de fiebre. El equipo médico que atienden al popular torero de Foios le está administrando antibióticos que han conseguido, de momento, que remita la calentura. Asimismo le han efectuado analíticas, a fin de determinar el origen de la bacteria que podría estar afectando a la prótesis de la rodilla izquierda, para poder, así, aplicarle el tratamiento adecuado.

El Soro ha manifestado a Levante-EMV que las molestias comenzaron el pasado viernes 31 de agosto y que el pasado domingo «el dolor era tan intenso y la fiebre tan alta que vine al hospital inmediatamente». El diestro se encuentra en planta en espera de la evolución médica de sus dolencias, que determine cuál es el alcance real de la patología y el tratamiento adecuado a seguir. El torero valenciano ya sabe lo que es la dura lucha en los hospitales tras haber sufrido veinticuatro cogidas y más de cincuenta intervenciones quirúrgicas.

Un infarto en abril

«He esquivado muchas veces la muerte, parece que mi relación con Dios es fantástica, porque me ha dejado un ratito más. Ahora he de llevar una vida más tranquila». Esas fueron las palabras del diestro el pasado mes de abril, a su salida del Hospital Clínico, donde fue ingresado tras sufrir un infarto. Él mismo recordaba en aquella ocasión para Levante-EMV que cuenta con el «Guiness de las operaciones». «67 anestesias generales, 37 de estas operaciones en la rodilla, una prótesis biónica... Sólo pido un ratito más, no quiero hacer todavía la mudanza», aseguró.