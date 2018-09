La vuelta a la rutina en València se va de festival

Entre conciertos, actividades lúdicas y catas gastronómicas inaugura la ciudad de València su temida cuesta de septiembre. Una vuelta a la rutina más solidaria que nunca.

Y es que, los días 22 y 23 de este mes los Jardines de Viveros acogen el festival «Días de Parque». Un evento cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Payasospital, una ONG que se dedica a «hacer sonreír a los niños y niñas hospitalizados en la Comunitat Valenciana», como destacan desde la organización.

Con un programa variado que se adapta a todos los públicos y busca «hacer familia», los asistentes al festival podrán bailar al ritmo de la música en directo de bandas locales y nacionales, así como divertirse y aprender en sus múltiples talleres culturales.

Para los más deportistas, el club granota pone a su disposición un campo de fútbol a aquellos que no puedan resistirse a dar unos toques. A esta cancha le acompañarán un billar gigante, zonas de tiro y una exposición de las camisetas más emblemáticas del equipo.

Espacios de expresión para los más atléticos y para cualquier tipo de talento. De la mano de la primera edición de «Talent in the Park», el festival pretende reconocer el gran talento que se esconde en los habitantes de la capital del Turia. Como cantaba Patricia Monterola, «que el ritmo no pare», aunque no sepas cuál es. El festival ofrece un espacio dedicado a enseñar a los allí presentes bailes tan virales como el «Swish Swish Real» de Katy Perry o la «Macarena» de Los del Río.

Además, las notas de disyoqueis locales, el artista coreano Hunee o la alemana Tama Sumo harán que no decaiga la fiesta. De este modo, no es de extrañar que entre tanto baile se abra el apetito.

La oferta gastronómica no podía faltar en este festival. Entre vermús y demás vinos, los asistentes podrán degustar hasta cuatro tipos distintos de arroces y paellas en la Plaza del Arroz.

Pero sin duda alguna, la gran novedad que se presenta este año respecto a la edición anterior es la creación de la «Baby Island», un espacio de juego libre dedicado de forma exclusiva a los más pequeños. En la Isla de la Construcción y Bioconstrucción los niños podrán crear estructuras con materiales reciclados y en la Isla de los Disfraces, dejar volar su imaginación a través de pintacaras e ingeniosas indumentarias. Todo un despliegue de actividades que, según la organización del festival, «pretenden convertir a València en punto neurálgico del ocio familiar».