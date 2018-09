Perfecto Rocher, el cocinero de Villalonga que da de comer a los ultramillonarios

El chef valenciano Perfecto Rocher y su socia y compañera, Alia Zaine, ofrecen en su restaurante estadounidense Tarsan I Jane una experiencia gastronómica de base valenciana a la que no han podido resistirse los dos hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos y Bill Gates. Los fundadores de Amazon y Microsoft, respectivamente, son asiduos en la restringida lista de diez comensales diarios que, como máximo, atienden en este exclusivo restaurante de Seattle, en el estado de Washington, donde se encuentran las sedes de las dos empresas.





«Hago una cocina del noroeste del pacífico. No compro a grandes compañías, es cocina del terreno, no puedo llamarla española, es comida de aquí con bases valencianas», asegura. El chef de 40 años y su pareja, angelina de origen, empezaron cocinando en la calle, haciendo «pop ups» (restaurantes itinerantes) hasta abrir su proyecto Tarzan I Jane en 2016.«Sin dinero conseguimos los dos solos 3 estrellas y media. Ahora cocinamos para 10 comensales, y tenemos un privado para 4, un riesgo total, todos pensaban que estábamos locos», dice con orgullo. Ese arrojo le viene al cocinero natural de Villalonga de lejos. Se sumergió en la cocina tras dejar atrás su sueño de convertirse en una estrella del punk rock, género al dedicó los tres discos que grabó en su día con los grupos Sperman y Ulcers.El fallecido premio Pulitzer Jonathan Gold llegó a comentar en el diario Los Ángeles Times que "un porcentaje alarmante de las mejores paellas que he comido provienen de las sartenes de acero bien sazonadas de Perfecto Rocher».