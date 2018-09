La valenciana Ana Lozano se lleva premio un Emmy

La maquilladora valenciana Ana Lozano recogió ayer un Emmy por su labor en la miniserie «El asesinato de Gianni Versace», que acumuló cuatro victorias: mejor maquillaje no-protésico, peluquería, vestuario contemporáneo y casting. Aunque la gala oficial de estas distinciones se celebrará el próximo 17 de septiembre, los denominados como Creative Arts Emmy Awards, los galardones más técnicos, ya desvelaron a sus ganadores.

La maquilladora natural de Alginet ha trabajado ya para directores como Almodóvar -de quien es la maquilladora preferida-, Aranda, Julio Medem o Woody Allen, y actores como Sigourney Weaver, Sofía Loren, Nicole Kidman, Scarlett Johansson, Johnny Depp, Adrian Brody o Robert de Niro, además de sus íntimos amigos Victoria Abril, Antonio Banderas y Penélope Cruz.

Con la actriz madrileña, además de en «El asesinato de Gianni Versace» con la que ha obtenido el Emmy, Lozano ha trabajado en películas como Vicky, Cristina, Barcelona, Nine, Elegy, Sin noticias de Dios o Piratas del Caribe. «Me encanta destrozarla un poquito porque me parece mucho más humana, sexi y real. Imitar la realidad no es fácil», explicaba la valenciana sobre Penélope Cruz en una entrevista concedida a la revista Urban en febrero de 2016, cuando optaba al Goya por la película Ma ma. Según contaban en la misma entrevista, la película que le lanzó a la fama fue Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar. «Hasta entonces había trabajado en películas de bajo presupuesto y series de televisión. En el rodaje no acertaban con el maquillador y me llamaron. Le puse, pelo a pelo, unas patillas a Miguel Bosé y me quedé. Trabajar con Almodóvar era mi sueño y allí empecé como ayudante del ya fallecido Gregorio Ros, que era quien maquillaba a Victoria [Abril]. Cosas de la vida. Hice Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto y Victoria me llamó para que fuera ya de jefa».

«Juego de tronos» y «SNL»



La serie «Juego de Tronos» y el programa de comedia «Saturday Night Live» dominaron con siete premios por cabeza las galas previas de los Emmy, los reconocimientos más importantes de la industria televisiva. La serie de fantasía épica de HBO partía con 22 nominaciones como la máxima favorita para la 70 edición de estos galardones. Las galas previas de los Emmy distinguieron, entre otros aspectos, los efectos especiales, la banda sonora o el vestuario de «Juego de Tronos».

El longevo «Saturday Night Live» también se llevó siete Emmy entre las dos veladas de los Creative Arts Emmy. Por otro lado, el show televisivo «Anthony Bourdain: Parts Unknown», protagonizado por el fallecido chef Anthony Bourdain, se hizo con cinco premios. «Rick and Morty» ganó el premio al mejor programa de animación y «USS Callister (Black Mirror)» el de mejor película televisiva.