La Mostra de València ofrecerá un ciclo de cine palestino contemporáneo

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani ofrecerá una mirada sobre la creación cinematográfica palestina contemporánea, caracterizada por la búsqueda de autenticidad, de identidad, y de un imaginario propio».

Junto al repaso a la última hornada cinematográfica hecha en el Mediterráneo en su Sección Oficial, la sección informativa y los ciclos homenajes, la muestra quiere visibilizar la creación cinematográfica palestina y la diversidad de puntos de vista que la generan, informa la organización en un comunicado.

«El cine palestino se enfrenta continuamente a los problemas de visibilidad y desde Mostra de València queremos generar el espacio para que esa mirada se proyecte», afirma la concejala de cultura del Ayuntamiento de València, Gloria Tello.

El ciclo «Palestina, aquí y ahora» incluye ocho largometrajes de ficción, dos de ellos estrenos absolutos en España: Writing on Snow de Rashid Masharawi y The reports on Sarah and Saleem de Muayad Alayan, y tres de las películas han sido dirigidas por mujeres cineastas.

Estado de inseguridad

Una de las películas que mejor ha retratado el conflicto palestino-israelí, y que podrá verse en la muestra, es Omar, del neerlandés de origen palestino Hany Abu-Assad, un film que mezcla drama, romance, thriller y cine social, y denuncia a través de la narración la existencia de un estado permanente de inseguridad, de sumisión y de violencia.

Otra de las propuestas es Love, Theft & Other Entanglements del director Muayad Alayan, que ofrece la historia universal de un antihéroe y su viaje hacia la redención; mientras que en 3000 Layla la directora Mai Masri narra una historia de maternidad en la más extrema de las circunstancias.

Por su parte la directora Annemarie Jacir construye un discurso desde la disconformidad, pero priorizando su interés por los personajes, en Wajib, que muestra la resistencia de su pueblo a dejarse arrebatar la identidad.