Fernández Sastrón: "No he hecho nada ni irregular ni ilegal"

El presidente en funciones de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), José Miguel Fernández Sastrón, dice que no ha hecho nada «ni irregular ni ilegal» después que el juez Ismael Moreno le haya citado como investigado en el caso de la llamada rueda de las televisiones.

Fernández Sastrón hizo públicos ayer sus ingresos como autor entre los años 2005 y 2018, que ascienden a una cantidad global de 267.950,34 euros, unos documentos que presentará al juez Moreno el próximo 4 de octubre.

«Yo no tengo ninguna pista de lo que quiere saber el juez. No estoy encantado de que me llame. Me hubiera encantado que no lo hiciera, pero sí me alegro de poder avalarlo (...) Mi credibilidad la tengo intacta», manifiesta.

«En general, no he sido de esconderme y, cuando hay que dar una noticia, me gusta dar mi versión», asegura el presidente en funciones de la SGAE.