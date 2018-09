Gustavo Gimeno: "Ahora no tengo puesta la mente en ser director musical de Les Arts"

Con su nombramiento como director de la Sinfónica de Toronto, el maestro valenciano consolida su prestigio a ambos lados del Atlántico y se establece como el más universal director español junto con Ataúlfo Argenta, Frühbeck de Burgos, Jesús López Cobos y Juanjo Mena.

Gustavo Gimeno (Valencia, 1976) acaba de ser designado director titular de la Sinfónica de Toronto, una orquesta de primer rango, fundada en 1922 y a la que llega tras trabajar con las mejores orquestas mundiales. Accede así a un podio de prestigio que ha sido titularizado por maestros como Walter Susskind, Seiji Ozawa, Karel An?erl, Jukka-Pekka Saraste o Andrew Davis, y lo compatibilizará con su posición de director musical de la Filarmónica de Luxemburgo y con su activa carrera internacional.



¿Podría definir a la Orquesta Sinfónica de Toronto?

Es típicamente norteamericana desde el punto de vista institucional. Musicalmente inteligente, con cultura, con un sonido cultivado, donde prima el colectivo. Muy profesional. Ambiciosa y abierta mentalmente.

¿Por qué acaba de ser nombrado su director titular?

Pienso que tiene que ver con el deseo de iniciar una nueva fase, de crecimiento conjunto en varias direcciones, tanto musicalmente como institucionalmente, con alguien que represente la multiculturalidad y la actividad cultural de la ciudad y que se implique en el trabajo a varios niveles. Que atraiga apoyos y consiga unificar ideas y objetivos de futuro. Lo intentaré...

¿Qué espera aportar?

Es inevitable que cada persona aporte cosas características de su personalidad y de su carácter. Para mí ha sido importante estudiar la historia de la orquesta, el repertorio de mis predecesores, y desde ahí mirar hacia delante teniendo en cuenta el contexto histórico, los objetivos de la orquesta en una ciudad dinámica como Toronto, nuestra propia evolución conjunta y nuestros objetivos a nivel internacional.

Tras Jordá, López Cobos y Frühbeck de Burgos, es el primer español en asumir la dirección de una de las grandes orquestas norteamericanas. ¿Marca estatus o responsabilidad?

Yo trabajo a menudo y muy a gusto en Norteamérica. Creo que en efecto, ser director musical de una orquesta en el continente americano proporciona mayor visibilidad, y sin duda se trata de un puesto de responsabilidad... No solamente musical, sino también a nivel institucional, como embajadores de una ciudad fascinante, de una cultura, de un país como Canadá en este caso, y que presta un servicio a su gente a través de una gran diversidad de conciertos y actividades educativas.

¿Cómo compatibilizará su trabajo en Luxemburgo con su nueva responsabilidad en Toronto?

Obviamente el grueso de mi actividad lo absorberán las dos orquestas de las que seré director musical, lo cual, al ser en dos continentes diferentes, evitará un conflicto de intereses directo, y espero, que más bien al contrario, suponga un periodo enriquecedor para mí y para ambas instituciones. Por tanto mi trabajo como director invitado se reducirá al mínimo al menos durante unos años. Y sí, muchos aviones, pero no creo que más de los que ya tomo actualmente. Y, en el fondo, es un lujo más que un malvivir? [Risas]

¿Existe un sonido sinfónico distintivo de las orquestas norteamericanas?

¡No! Lo considero un falso mito? Le daré un ejemplo: si comparamos el sonido de una orquesta parisiense con una de la antigua Alemania del Este, hablamos de dos «mundos» diferentes. Asimismo, si comparamos el sonido de dos orquestas estadounidenses como las de Cleveland y Chicago, de nuevo hablamos de dos culturas de sonido muy muy diferentes? Ya conoce lo que se decía en tiempos de Charles Munch: «La mejor orquesta francesa es la Sinfónica de Boston». Ahora bien: el común denominador de las orquestas americanas en una solvencia técnica media de muy buen nivel y de actitud muy profesional.

¿Cultivará los mismos repertorios en ambas orquestas, o los adecuará a las características de cada una y a sus públicos?

En parte sí, es parte ineludible de la historia de la música. Pero hay matices?en ambos casos he estudiado qué repertorio ha sido abordado por mis respectivos predecesores y espero hacer hincapié en aquellos compositores que han recibido menos atención. A su vez, y como usted bien dice, son públicos diferentes y contextos diferentes. Y es algo que, evidentemente, debemos de tener en cuenta. Luxemburgo es un lugar pequeño y, aunque con un público fiel y entusiasta, la manera de atraer al público, o los márgenes de experimentación en la programación serán diferentes a los de una gran ciudad americana, lo cual ofrece ciertas ventajas y otros retos.

¿Qué tienen en común Luxemburgo y Toronto?

¡La multiculturalidad! Aunque con dimensiones bien contrastantes, en ambos casos hablamos de ciudades cuyos habitantes proceden de muchas diferentes culturas. En el caso de Toronto es espectacular... Aunque hablando de economía, las orquestas representan modelos contrarios de gestión: en Luxemburgo con gran apoyo estatal, mientras que en Toronto, al igual que el resto de orquestas norteamericanas, basan su presupuesto en aportaciones privadas.

En mayo Les Arts contactó con usted para proyectos de futuro. ¿Su doble titularidad cerrará la posibilidad de que asuma la dirección musical de esta ópera?

En efecto estuvimos en contacto, lo cual no significa automáticamente que me hayan ofrecido la dirección musical. En cualquier caso, volveré con placer a Les Arts a finales de temporada para dirigir la Novena sinfonía de Mahler.

El podio de la Orquesta de València no parece tener espacio para usted, pese a su triunfo hace cinco años, cuando la dirigió en el Palau de la Música...

Agradezco a sus responsables que me hayan invitado a dirigirla, aunque en efecto, a día de hoy, y dicho lo dicho, está claro que mucho tiempo libre no me queda. También les agradezco que me hayan dado la posibilidad de actuar en el Palau de la Música esta temporada al frente de la Filarmónica de Luxemburgo, ya que el Palau es una sala que me gusta muchísimo y en la que obviamente me hace ilusión actuar con regularidad y cuando se dé la oportunidad. Espero por tanto que siga siendo así en el futuro.

Jamás ha dirigido la Orquesta Nacional de España, que parece un podio obligado para cualquier gran director español.

Así es. Entiendo que parezca un podio obligado, aunque en mis inicios construí relaciones con otras orquestas, que inmediatamente mostraron interés en que trabajáramos juntos. Sé que tengo abiertas las puertas de la Orquesta Nacional, lo cual agradezco muchísimo, pero ambas partes ya sabemos que no será fácil encontrar tiempo.

Tampoco ha dirigido aún ni en el Teatro Real ni en el Liceu de Barcelona. ¿No le interesa el universo complicado de la ópera?

Me apasiona y es por esta razón que la dirijo con regularidad, y quiero que así continúe... aunque mayoritariamente haga repertorio sinfónico. De hecho montamos un titulo operístico en Luxemburgo cada temporada, y al inicio de 2019 haré Rigoletto en la Ópera de Zúrich. Y tengo acuerdos para dirigir en el Liceu y en el Real en el futuro.

¿Supone su titularidad en dos orquestas internacionales una puerta para los instrumentistas y cantantes españoles?

Supone una puerta para instrumentistas y cantantes de gran calidad musical, y obviamente, yo contentísimo si son españoles.

En su repertorio llama la atención la ausencia casi total de la música española.

Decidí hace años que lo más adecuado para mí, y sobre todo en el caso de debutar con orquestas fuera de nuestras fronteras, sería hacerlo con repertorio variado y no necesariamente español.

Ha pasado la mayor de su vida en el extranjero, y lleva décadas en Ámsterdam. ¿Se siente un director español y valenciano?

¡Sin duda! Aunque debo admitir, que mi concepto de «casa» o pertenencia tiene varias capas, o es algo más amplio... o es en cualquier caso diferente al de otra gente que nace, crece y vive en una misma ciudad. De ahí que me sienta en «casa» en diferentes sitios y así me siento tratado. Pero el lugar donde uno nace y tiene las primeras experiencias de vida te marca.

¿Su nombramiento en Toronto cierra las puertas a una incorporación al Palau de les Arts en calidad de director musical?

Que yo sepa, les Arts no ha hecho públicas sus intenciones de futuro, sea para renovar el contrato de su director musical (Roberto Abbado) o lo contrario. Y usted imaginará que en este momento yo no tengo puesta la mente en esta cuestión. La vida es larga, ya se verá? En cualquier caso, el futuro inmediato se presenta activo...