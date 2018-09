La valenciana Marta Ortiz protagoniza la nueva campaña de El Corte Inglés

La modelo valenciana Marta Ortiz es una de las protagonistas de la campaña publicitaria "Quiero Estrenar" de El Corte Inglés que presenta las colecciones de Otoño-Invierno, junto a la holandesa Tasca Dekker y la francesa Ophelie Guillermand. Ortiz, junto a su compañera Cristina Valencia, y a Iván Harteman y Rafael Alcobendas, resultó ganadora de la primera edición de Nuevos Modelos, en enero de 2010, organizada al unísono por Levante-EMV, El Corte Inglés y la Semana de la Moda de Valencia.

Un 15 de diciembre de 2009, con el número de dorsal 226, se subió a una pasarela por primera vez en El Corte Inglés Avenida de Francia. Volvió a hacerlo el 14 de enero de 2010 en la Final del Concurso "Nuevas Caras para la Semana de la Moda de Valencia 2010". El jurado, entre ellos los diseñadores Álex Vidal y Alejandro Sáez de la Torre; Lucía Delgado del diario Levante-EMV; el director técnico de VFW, Josep Lozano, y el director regional de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Pau Pérez Rico, vieron en ella las aptitudes necesarias para convertirse en modelo profesional.

Después de Valencia Fashion Week, la carrera de Marta ha sido meteórica. Ha desfilado ya en las pasarelas más importantes del mundo: Nueva York, Londres, Milán y París. Tras vivir en Nueva York, Milán, París y Tokio ha vuelto a España, y ahora es una de las protagonistas de la campaña de Otoño-Invierno de El Corte Inglés.

La nueva campaña "Quiero Estrenar", bajo el ritmo de la música de Feel it still, de Portugal The Man, ha sido rodada en los Estudios Barajas en Madrid y se estrenó en televisión el miércoles 13 de septiembre en prime time. Los spots han sido dirigidos por Damien Krisl y las fotografías realizadas por Teddy Iborra. El conocido triángulo del logo de El Corte Inglés se integra en la narrativa, como parte fundamental del código visual de las piezas.

"El otoño significa para muchas personas el verdadero inicio del año, es un momento de renovación después de un periodo de vacaciones y ruptura con la rutina. Surgen nuevos proyectos, nuevos propósitos, se produce la renovación del armario, en definitiva "Septiembre es el nuevo Enero", destaca la empresa. "Desde un punto de vista optimista El Corte Inglés bajo el claim "Quiero Estrenar", lanza su nueva campaña de moda Otoño-Invierno 2018 para motivar a los clientes a estrenar nuevas prendas esta temporada y que así la vuelta a la rutina sea más ilusionante". "Una campaña -según definen- muy femenina que de manera pionera no sólo muestra las tendencias del momento si no que quiere hacer foco en la variedad de estilos y tejidos que puede tener una prenda, adaptando así la tendencia de moda a las nuevas condiciones climatológicas.