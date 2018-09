Ágatha Ruiz de la Prada: "Tengo miedo a haberme equivocado con la sobreexposición"

De su boca no dejan de salir palabras como «espectacular», «extraordinario», «colosal»... Ágatha Ruiz de la Prada (Madrid, 1960) vive el mejor momento de su vida. Tanto en el ámbito personal como en el profesional. «He hecho un súper click. Me he abierto más», confiesa la diseñadora, quien se separó hace menos de un año de quien fuera su pareja durante 30 años, Pedro J. Ramírez, «El innombrable», tal y como ha repetido la diseñadora en más de una ocasión. Pese a conceder más entrevistas que nunca, confiesa que le da «miedo» haberse equivocado con la sobreexposición».

De la Prada visitó ayer València con motivo de la inauguración de un nuevo título especialista en Comunicación de Moda en la Universidad CEU Cardenal Herrera. «La moda siempre ha sido comunicación, pero ahora esas dos áreas están más unidas que nunca», asegura.

La diseñadora admite ser una fanática de las redes sociales. No se separa de su móvil. De hecho, no duda en mostrar durante la entrevista su perfil de Instagram, del que se siente orgullosa. «Mira, hoy he subido dos fotos, y ya tengo otras cinco que quiero subir», explica la diseñadora. «Las redes sociales me divierten una barbaridad. Es una manera muy bonita de llegar a todo el mundo. Antes, un desfile lo veía la gente que estaba invitada. Ahora, lo puede ver todo el planeta en tiempo real. El sector es más popular que nunca», explica. Su hija Cósima, uno de los pilares de la marca Ágatha Ruiz de la Prada e influencer, le ha introducido en «este mundo», como ella misma lo llama. «Si yo hubiera empezado ahora, me lo hubiera pasado aún mejor de lo que me lo pasé en los 80. Ahora es más fácil hacerte un hueco en la moda porque te puedes dar a conocer fácilmente».



Un punto de inflexión

2017 ha sido el año de Ágatha Ruiz de la Prada. En muchos sentidos. «En febrero de ese año hice un desfile que titulé 'Espectacular', y acerté de lleno», apunta la diseñadora. «Fue un año muy duro, que vino con muchas cosas difíciles, como mi divorcio o el cierre de algunas de mis tiendas. Pero ha acabado siendo uno de los años más bonitos de mi vida, por lo interesante y divertido que ha sido», apunta. De hecho, también fue el año en el que le concedieron el Premio Nacional de Diseño tras 37 años de trayectoria. «He recibido el cariño de mucha gente. Además, me he visto en el foco de la noticia. Me han dedicado muchas portadas... Ha sido colosal». Algunas revistas han descrito este florecer de De la Prada como una «segunda juventud». «Cuando vives algo así [un divorcio] no te queda más remedio que ponerte las pilas, y cuando lo haces lo pasas bomba», asegura.

En su perfil en las redes sociales figuran rostros como el de Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban o el de Dulceida, la influencer de moda. «En este último año he hecho muchos amigos que no me esperaba. La gente que menos te esperas en tu vida es la que mejor acaba tratándote». Reconoce que se ha abierto más que nunca, de hecho, su rostro es habitual en portadas de revistas del corazón. «Ahora tengo miedo de haberme equivocado. Tengo un problema gordo de sobreexposición. Temo no poder controlarla. Pero a la vez, me ha traído muchas cosas positivas. Darte más a conocer hace que la gente te ayude y te anime hasta por la calle».

Ninguna pregunta deja pensativa a la diseñadora. Excepto una. ¿Qué le queda por hacer? «Supongo que mejorar. Pero lo cierto es que ahora tengo más ganas de disfrutar». Pese a esa confesión, la palabra «trabajo» continúa siendo fundamental para la diseñadora. De hecho, tras esta entrevista se dispone a coger un avión a Milán, donde hoy presentará su colección. Se ha quedado con ganas de pasar por Bombas Gens, el centro de la Fundació Per Amor a l'Art. Queda como tarea pendiente.