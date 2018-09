La doble vida de Jorge Martí

El próximo 24 de octubre la Mostra de València acogerá el estreno de «In the middle of Norway», el documental dirigido por Mia P. Salazar que muestra la vida llena de contrastes del cantante de la banda valenciana La Habitación Roja. Un «Clark Kent» en España, donde hace vibrar con su música a miles de personas, y un «Superman» en Noruega, donde cuida de ancianos con alzhéimer y de su mujer, enferma de fatiga crónica.

Podríamos viajar a diferentes lugares para empezar a contar la historia de In the middle of Norway. Podríamos irnos, por ejemplo, al garaje de l'Eliana donde La Habitación Roja, cuando todavía no se llamaba así, se puso un día a ensayar sus primeras canciones. O a aquella residencia de Noruega a la que llegó Jorge Martí un 19 de febrero de 1996 y se quedó «flipando bastante» por la cantidad de nieve que caía. Fue allí dónde Jorge conoció a Ingrid Øverås y donde ambos se enamoraron. Por eso, también podríamos empezar a contar la historia de este documental en la oficina donde un día de hace nueve años Ingrid empezó a sentirse muy cansada. Semanas después le diagnosticaron una encefalomielitis miálgica -o fatiga crónica- que desde entonces le impide prácticamente salir de la casa en Molde que comparte con Jorge y con las dos hijas de ambos.

Pero no, vamos a empezar a contar la historia de este documental en Barcelona un día de 2013, durante la grabación de una actuación de La Habitación Roja en la que Mia P. Salazar, aún entonces líder de la banda Big Head Troubled Boy y cineasta en ciernes, conoció a Martí. Quince años antes Mia había viajado de Barcelona a Benicàssim para verle actuar, pero no pudo acceder al festival por ser menor de edad. «Cuando después lo conocí en Barcelona enseguida me sentí muy identificada con él -recordaba ayer la directora-. Me contó que, mientras que en España era músico y tocaba ante cientos o miles de personas, en Noruega trabajaba de cuidador de enfermos y que también cuidaba de su mujer. Yo había cuidado también de mi padre y de mi abuela y al mismo tiempo me dedicaba a la música y como él estaba expuesta al público, y tenía que sonreír y mostrarme fuerte...».

El padre de Mia murió, ella dejó la música y se trasladó a Estocolmo. Al igual que Jorge en 1996, en la capital sueca vio mucha nieve, y muchas horas sin sol y gente muy correcta pero poco accesible. «Me sentía aislada y me acordé de él. Nos empezamos a escribir y cuantas más cosas nos contábamos más conexiones encontraba entre nosotros. Por eso, al día siguiente de montar la productora (Bungard Film, junto a su compañero Georg Bungard) tuve claro que teníamos que contar la historia de Jorge».

«Cuando me contaron la idea me pareció guay, porque pensé que podía ser importante para los seguidores de La Habitación Roja, y para que la gente entendiera mejor nuestra música y nuestras canciones», explicaba ayer el músico valenciano. «Pero Mia me dijo que su objetivo no era hacer un documental sobre el grupo ni sobre una estrella del rock. Se había quedado con eso que le había contado de que en Noruega nadie sabe lo que hago en España, ni en España sabe nadie lo que hago en Noruega».

«La gente piensa que soy un superhéroe cuando estoy en el escenario y salto encima del público. Pero no, allí soy Clark Kent. Superhéroe soy aquí, dando atención a una persona para que tenga un final digno», reflexiona Martí al inicio del documental antes de que las imágenes de los conciertos de su banda -en el FIB, en Les Arts- se entremezclen con las de su trabajo eventual en Noruega cuidando a enfermos de alzhéimer. «Estar allí (en España) para mí es diversión, hedonismo, disfrutar de la vida, pasarlo bien, comer, estar con los amigos, cantar tus canciones. Luego vuelves aquí y de repente estás con gente que se está muriendo y que ni siquiera recuerdan quiénes eran», explica Martí en la película.

«Cuando le planteamos la historia que queríamos hacer de esta manera, le dio un poco de miedo -reconoce Mia-. Nos dijo que sus canciones ya explicaban todo eso. Pero Jorge es una persona fuerte y vulnerable a la vez, y muy emocional y tanto él como Ingrid se abrieron bastante». Ingrid, claro, es fundamental en esta historia. Su enfermedad es la que hace que Jorge resida en Noruega y sólo venga a España a trabajar. Tal como contaba ayer la directora, Ingrid se negó a aparecer en el documental en la cama donde pasa tantas horas del día. «No quería aparecer enferma, sino salir bien, guapa, maquillada». Y así sale, guapa y maquillada pese a que por dentro parezca que «cada célula le esté temblando y diciendo que no puede más». Esa imagen contrasta con la dureza de su relato, su reflexión acerca de «los años que has perdido», de cómo su enfermedad le obliga a perderse el crecimiento de sus hijas o que, como también dice ella, «a nivel de pareja, ya no ser la mujer soñada».

Si Jorge e Ingrid son los protagonistas de In the middle of Norway, los papeles secundarios corresponden a los padres de ella. Son, según la directora del film, «unas personas maravillosas que luchan por su familia y que se encargan de cuidar de Ingrid y de las niñas cuando Jorge no está, por lo que han sido fundamentales para que La Habitación Roja sigan funcionando después de tantos años». «Mia y Georg han sido muy respetuosos con ellos y con nosotros -reconoce Martí-. En el documental se intuye la dureza de lo que pasamos, pero no les ha hecho falta mostrarla explícitamente».

Según Mia, In the middle of Norway muestra a Jorge Martí como «alguien que pese a todas las dificultades, ni ha abandonado a su familia ni a su banda». «Me gustaría que el espectador piense que nunca he dejado a nadie tirado -añade el cantante-. Ni a mis amigos ni a mi banda ni a mi familia, que siempre he intentado tirar adelante con todo. No sé si lo que me ocurrió en abril tuvo que ver con eso».

Sí, lo que ocurrió el pasado mes de abril. Tras dos años y medio de trabajo, el rodaje de In the middle of Norway concluyó en aquel mes, justo cuando La Habitación Roja iba a iniciar la gira de presentación de Memoria, su undécimo disco. «Una semana después de acabar -recuerda Mia-, estábamos comiéndonos un salmón ahumado que nos había regalado Jorge cuando nos llamó Ingrid para decirnos que le habían tenido que hospitalizar de urgencia por una embolia». Aquello fue lo más parecido a un epílogo para un documental triste pero lleno de vida.