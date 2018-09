Emilio Martín: "La poesía no da para vivir; tampoco me gustaría que se convirtiera en un trabajo"

Lamenta que «la poesía no da para vivir. Ni siquiera la literatura. Son pocos los que consiguen vivir de escribir. Tampoco me gustaría que se convirtiera en un trabajo. Prefiero dedicarle la pasión que se dedica a las aficiones que amas. Por otra parte, no conozco a nadie que haya salido de la hostelería. De las drogas sí, de las drogas se sale, pero no de la hostelería», sostiene en tono irónico.

Su nombre es Emilio Martín (València, 1979) y acaba de recibir el XVII Premio Emilio Alarcos de poesía, que concede el Gobierno de Asturias. Licenciado en Filosofía, hace veinte años que trabaja como camarero. Ahora mismo estará sirviendo las mesas de la cafetería de la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde trabaja. Un camarero con alma de poeta y título de filósofo.

Ha ganado este premio -dotado con 7.200 euros y la publicación de su obra en la editorial Visor- sin saber si tenía posibilidades, aunque «uno siempre tiene la ilusión. La ilusión es la zanahoria que nos hace avanzar. Y a veces sucede. Confiaba en el libro, pero los concursos son una auténtica lotería. Supongo que en el fondo soy un tipo con suerte», dice.

Su poemario Todo el mundo de mira sedujo a un «reconocido» jurado que le dio por vencedor tras presentarse por «la imponente lista de ganadores anteriores». «Me siento muy cercano a poetas que han conseguido este premio y pensé que podría haber un hueco para mí en esa lista», confesó ayer a Levante-EMV.

No es su primera obra. En 2016 publicó Lloráis porque sois jóvenes, también en la editorial Visor a raíz de ganar el premio Hermanos Argensola, que concede el Ayuntamiento de Barbastro. Pero este valenciano de casi 40 años escribe «desde siempre; la diferencia es que antes lo hacía para mí. No sentía la necesidad de mostrar lo que escribía, supongo que, en parte, por vergüenza y, en parte, por cierto complejo. Mi mujer me convenció (más bien me obligó) a enviar el libro a un concurso y resulta que lo gané, así que publiqué mi primer libro y me acostumbré a que me leyeran los demás. Con este segundo premio al final va a resultar que mi mujer tenía razón y que no lo hago tan mal».

Parejo a su amor por la escritura es su interés por el verso. «Siempre me ha interesado la poesía, aunque no distingo demasiado entre géneros literarios. He leído novelas que son auténticos poemas y creo que mi poesía tiene algo de narrativa. Me interesa la literatura, que haya emoción, que haya vida en lo que leo y trato de que la haya también en lo que escribo».

Aunque ha escrito más, asegura misterioso o quizás con prudencia que «lo demás guarda polvo en el cajón del escritorio, porque no me atrevería a publicarlo».

A sus espaldas lleva ya 20 años ejerciendo de camarero. La pregunta es obvia: ¿cómo llega un licenciado en Filosofía a trabajar tantos años como camarero? Porque «la facultad de Filosofía ofrece dos únicas salidas: la principal y la de emergencia, a no ser que puedas permitirte másters, investigaciones, oposiciones,... En resumen, seguir formándote durante años préstamos bancarios o ayuda familiar mediante». Y sobre si piensa en dejar los delantales tras recibir este premio también duda. «No pienso mucho en eso. Trato de disfrutar el momento. Procuro que mis sueños no extiendan cheques que mi optimismo no pueda pagar».

Duda también en dar alguna respuesta sobre qué es la poesía para él. «La verdad es que cuando he leído entrevistas a otros poetas y le han hecho esta misma pregunta lo he pasado mal. No hay forma de contestar dignamente a esta pregunta. Así que permíteme que en lugar de contestarla me limite a recomendar mi libro».

Sobre su próximo proyecto, avanza que, «con el poco tiempo que me queda libre, estoy imaginando una novela. Quizá dentro de veinte años la termine. Y bueno, uno siempre está escribiendo poemas para no volverse loco».

Este galardón, que se entrega desde 2002, ha tenido como jurado en esta edición al Premio de la Crítica y Nacional Luis Alberto de Cuenca; el también Premio de la Crítica y Nacional de Poesía Carlos Marzal; el editor Chus Visor o la poetisa Aurora Luque, entre otros.