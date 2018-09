Spencer Tunick: "Hay fuego en el espíritu de la gente en València"

El fotógrafo estadounidense Spencer Tunick, conocido por sus montajes con multitudes desnudas, aseguró ayer que en su próximo proyecto en Valencia pretende plasmar el "fuego que hay en el espíritu de la gente en España, y también en València". Tunick (Middletown, Nueva York, Estados Unidos) se encuentra en València para buscar localizaciones con el objetivo de preparar uno de sus montajes, que tendrá como "telón de fondo" alguno de los lugares emblemáticos de la ciudad, y se podría materializar entre el 20 y el 21 de octubre en el marco del festival Intramurs.

El artista, que se entrevistó con el alcalde de València, Joan Ribó, y la primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, defendió el "empoderamiento de la gente que posa, tengan el cuerpo que tengan, ya que se sienten libres y seguros de sí mismos".

"Se me ha convocado para buscar localizaciones, todavía no he elegido, la verdad es que me están dando muchas opciones, me estoy divirtiendo y estoy ansioso por seguir conociendo la ciudad en los próximos dos días", agregó. "Camino por la ciudad y ya veo gente desnuda", ha bromeado Tunick, quien aseguró sentirse como el espectador de un cuadro de Magritte.

Tunick espera contar con entre 1.000 y 1.500 voluntarios para plasmar una de sus singulares imágenes en la ciudad, que podrán ponerse en contacto con la organización a través de una web que será anunciada próximamente.

Lamentó que su trabajo siga siendo tan controvertido en los Estados Unidos, donde puede ser detenido "en la mayoría de estados" por hacer uno de sus típicos montajes, también en "algunas partes de Europa", motivo por el cual trabaja con gobiernos que "entienden el cuerpo como algo artístico, alejando de la violencia o el crimen". El que ya planea en València será su tercer trabajo en España, tras los de Barcelona y San Sebastián.

La teniente de alcalde, Sandra Gómez, consideró que esta es una "oportunidad fantástica para dar visibilidad internacional a la ciudad", que ya ha comprometido el apoyo económico -no lo ha cuantificado- y el apoyo burocrático del consistorio para ello.

Preguntada sobre la posibilidad de que la obra de Tunick genere polémica, Gómez aseguró: "Mi posición está bastante clara, es obvio que las expresiones artísticas en el siglo XXI deberían de quedar fuera de polémicas absurdas y caducas".

"En la Lonja de Valencia, del siglo XV, hay figuras explícitamente sexuales, parece mentira que podamos dar un salto de cinco siglos para atrás. Nuestro cuerpo es parte de una expresión natural que puede ser utilizado por los artista", concluyó.