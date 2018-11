James Rhodes desata una oleada de reacciones en redes al preguntar por la paella

Como una bomba nuclear. Así ha caído en Twitter la pregunta, aparentemente inocente del afamado pianista James Rhodes, que ha recalado en València para ofrecer un concierto en el Palau de les Arts.



"¿Hacen paella decente en Valencia?", se ha preguntado. Y al instante, cientos de tuiteros han salido a responderle. Desde defensores a ultranza de la paella, a otros que le recomendaban lugares, pasando por aquellos que entendían la incredulidad del músico británico.





¿Hacen paella decente en Valencia? — James Rhodes (@JRhodesPianist) 14 de noviembre de 2018

De hecho, muchos le han recordado lo que afirmó hace dos años su compatriota el chef Jamie Oliver, quien no dudó en afirmar que la paella con chorizo sabía mejor. Rhodes visitará el Palau de les Arts de València con una actuación incluida en su gira 'Fire on all sides' y con la voluntad de "sacudir la solemnidad que envuelve a la música clásica". Tras el recital en el coliseo valenciano, el instrumentista y escritor firmará ejemplares de sus libros.Con estos conciertos, James Rhodes se ha convertido en uno de los principales divulgadores de la música clásica en el mundo, gracias a sus giras y conciertos en todo tipo de festivales y salas, así como varios documentales sobre su figura filmados por las cadenas de televisión británicas.