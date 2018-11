Mariscal reivindica la luz

efe/j, c. cardenas

Javier Mariscal ante uno de los cuadros que se exponen desde hoy en la galería Pepita Lumier. efe/j, c. cardenas

El magnolio del Parterre con sus sombras «velazqueñas» bajo el que ocurrieron los primeros juegos y los besos con lengua, la huerta que atravesaba para ir al colegio del Pilar, la «peste a azahar» que llegaba para mezclarse con la de la gasolina y el asfalto, los «tripis» en l'Albufera, la «insultante» exuberancia de la costa de Dénia y «sorollesca» playa junto al bar Helios, la N-340 que ha recorrido en tantas ocasiones desde la primera vez que viajó a Barcelona haciendo autostop...

La nueva exposición de Javier Mariscal en la Galería Pepita Lumier no es sólo una colección de paisajes desde el inconfundible punto de vista del dibujante valenciano. Es también una reivindicación de sus recuerdos ligados a esos paisajes, una reflexión sobre su relación de «amor y odio» con ellos, e incluso una idealización.

Idealizar no tanto para mejorar el paisaje sino para «ampliarlo», retorcer la perspectiva hasta darle incluso un toque reivindicativo al dibujo. Como ese en el que aparece la iglesia de la Punta empequeñecida «ante el puerto, y los depósitos de gas, y la autovía del Saler, y la animaladas del cauce del río... Pero la huerta sigue ahí».

El propio Mariscal reivindicaba ayer un componente ideológico a esta muestra, un mensaje contrario al nacionalismo que es, para él, «querer volver al útero de tu madre, al lugar en el que estás protegido. Gente que no ha viajado y tiene un problema gordo de verdad. Yo no tengo por qué ser valenciano, ni catalán, ni español, ni hostias. Y por eso hago esto, que es una comunicación muy potente para decir: 'ey, mirad, vibramos con la luz de València, no estamos solos'».

Por eso la exposición se titula «La luz de València», porque para Mariscal la luz es «nuestra identidad más potente». «Es lo contrario de Cataluña -dice-. Allí es la tierra la que entra al mar y aquí es el mar el que entra en la tierra y la luz ofrece un reflejo bestial que se nota a partir de mayo hasta junio. Y luego viene la luz abrumadora, de foco, en agosto, y luego se inclina y viene una luz preciosa en septiembre y octubre. Y el solecito que te acaricia después en plenas navidades...».

En la mayor parte de los 70 dibujos de la exposición la luz comparte protagonismo un ese cielo «de azules limpios impresionantes» de cuyo valor, asegura el artista, los valencianos no somos demasiado conscientes: «Es muy raro ver estos cielos tan limpios o con una nube blanca fuera de València».

Recuerdos, amores, odios, luz, cielo e incluso el inconfundible perro «mariscaleño» que «sabe dónde mirar», forman un «diálogo de imágenes con el que espero que la gente vibre, llore o lo deteste o diga "qué horror" o "qué maravilla"», aseguraba el dibujante en la presentación a los medios de la muestra que estará hasta el 5 de enero.

Contaba ayer Mariscal que la exposición se le ocurrió en Los Ángeles, dónde estaba haciendo un libro «de viajes» por encargo de Louis Vuitton. «Me di cuenta de que la luz de allí es la de València y quise hacer algo sobre el paisaje valenciano, reflexionar sobre él, por qué las cúpulas con la cerámica vitrificada de color azul, o las casitas en medio de las huertas de naranjo, o las casas burguesas de los años 30 y 40. Quería dibujar este exceso, una arquitectura que se vuelca hacia afuera, muy optimista».

Mariscal viaja desde una masía de Morella hasta los rascacielos de Benidorm («que es una de las ciudades más interesantes del planeta») pasando por Alcanar o Jesús Pobre. También hay ausencias, que lamenta, como la del Cabanyal, Alcoi o Xàtiva, «que la ves ahí y es como una explosión de la riqueza».

Falta también la «València de Calatrava». «De eso tengo algunos dibujos, pero eran demasiado críticos -reconocía ayer-. Calatrava siempre me ha parecido muy interesante por su trabajo, pero creo que es un coñazo de cuidado. Estuvo haciendo edificios con nuestro presupuesto y gastándoselo de forma descaradísima y con mucha corrupción de por medio».

Los cuadros se pueden adquirir desde 80 euros porque, dice, «todo el mundo al que le gusta lo que hago somos como tú y yo, que no tenemos un duro. Lo hago pequeñito pero con tintas de mucha calidad que duran 200 años». Eso no significa que Mariscal quiera que su obra perdure y se revalorice. «No me la suda lo que pasará con el planeta, pero sí lo que pasará con mis cuadros. Por mí que de aquí 200 años estén todos quemados».