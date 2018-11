De la estupefacción a la aceptación pasando por la curiosidad y un montón de diferentes sensaciones. Así reaccionan los niños al escuchar a Queen por primera vez en un vídeo de la divertidísima serie Kids React.

Ahora que la fiebre por la banda británica liderada por el inolvidable Freddie Mercury vuelve a estar tremendamente de moda tras el estreno del biopic Bohemian Rhapsody, es buen momento para comprobar el impacto de su música en una nueva generación.

Al escuchar Radio Ga Ga por primera vez, unos aseguran que ya han escuchado esa canción antes pero no sabían que era Queen. Otros dicen que es aburrida y que el estribillo no tiene sentido. Pero otra lo tiene clarísimo: "Queen is amazing!"



Luego suena Killer Queen y una niña se pregunta con los ojos como platos si esa es la misma banda que la de las otras canciones. Otro chaval algo más mayor recalca que le gusta especialmente las armonías creadas por el grupo en canciones como esta.

Turno para otro clásico, I want to breakfree, que una niña conoce porque su padre la ha puesto en casa. Fat bottom girls les sorprende ya desde el título y provoca diversidad de opiniones por su sonido de puro hard rock.

Básicamente alucinan con que haya una canción titulada Bicycle race y cuya letra vaya básicamente sobre montar en bicicleta y luego alguna se arranca a cantar la más que reconocible We will rock you -¿quién puede resistirse a eso?-.

Divertidas reacciones y algunas reflexiones más que interesantes durante todo el vídeo. Y todos parecen conocer Bohemian Rhapsody desde el primer momento, lo cual demuestra la vigencia de la gran obra de la banda británica.