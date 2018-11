David Otero, Cepeda y Manu Tenorio se encuentran con sus fans en la "previa" a la Gala Casa Caridad

David Otero, Cepeda y Manu Tenorio han sido los protagonistas del programa especial realizado por la 97.7 Radio Levante por la celebración esta noche de la Gala Casa Caridad y el festival de la emisora. Entrevistados por Ximo Rovira y Arancha Ferrer, los tres cantantes que participarán esta noche en el espectáculo que tendrá lugar en el Teatro Olympia, han hablado en directo, y ante las decenas de fans que han presenciado el programa, de sus nuevos discos y de su relación musical con València.

"València es una parada obligatoria para cualquier gira", ha señalado, por ejemplo, David Otero tras recordar su último concierto hace unas semanas en la Rambleta. También ha explicado David el origen de "Baile", la canción que canta con Rozalén en "1980", el último disco del ex miembro de El Canto del Loco. "Se lo propuse justo en un programa de Operación Triunfo, que fue también cuando conocí a Luís".

"Fue un encuentro muy bonito. Empezamos a cantar "Tal cómo eres" y salió a la primera", ha recordado a este respecto Cepeda, quien ha reconocido que "tanto David como Dani (cantante de El Canto del Loco) han sido siempre un referente". En ese momento, Arancha Ferrer ha anunciado que en la gala de esta noche Cepeda y David Otero cantarán también un tema juntos, aunque ninguno ha querido decir cuál será. "Dejadnos guardar la sorpresa", ha pedido David.

Por su parte, Manu Tenorio ha hablado en el programa de la 97.7 de su larga relación con València, con esta emisora y con la Gala de Casa Caridad, ya que esta será la tercera vez que participa en la misma. El exconcursante de Operación Triunfo también ha hablado del accidente casero del que aún se está recuperando "pero por el que sólo tuve que suspender un concierto". Preguntado por sus próximos proyectos, lo ha tenido claro: "nos quedan todavía muchas canciones y mucha carretera".

El cantante sevillano, que estuvo en la primera edición de Operación Triunfo, ha recomendado a Cepeda (que ha salido de OT 2017) que no se deje agobiar por la fama ya que "la popularidad a veces no te deja respirar". "A mí no me agobia para nada", ha señalado el cantante gallego, que acaba de publicar el disco "Principios" y que asegura no sentirse como una "superestrella". "Lo seré en 5 o 6 años si sigo dedicándome a esto y ganando lo mismo", ha señalado. "Ahora estoy feliz, contento, entusiasmado y con miedo".

La Gala Casa Caridad y el Festival de la 97.7 Radio Levante se celebran hoy, a las 21'00 h. en el Teatro Olympia de València con la presencia de algunas de las figuras más populares de la actual canción española como Efecto Mariposa, Despistaos, Agoney, Gemeliers y Bombai, además de Manu Tenorio, Cepeda y David Otero.

En Nuevo Centro -en concreto, en el punto de información de esta superficie comercial- aún quedan algunas de las entradas para poder asistir a la gala, entradas que suponen un donativo de 20 euros, y los beneficios se destinarán a Casa Caridad, la ONG valenciana más que centenaria. Al cierre de esta edición, todavía quedaban algunas entradas disponibles.

La Gala de la Casa Caridad -que ya va por su novena edición- empezó a celebrarse en 2009 en las instalaciones del Club Diario Levante, y desde entonces no ha dejado de crecer, tanto en espacio como en el número de artistas invitados, colaboradores y, sobre todo público. «Hasta el punto de que en estas nueve ediciones se han recaudado más de 30.000 euros que han servido para ayudar a más de 3.500 personas con comida, ropero, empleos, escuelas infantiles, centros de día, atención hospitalaria y demás ayudas», han subrayado fuentes de la organización.

La fiesta siempre ha congregado a multitud de caras conocidas del panorama pop nacional. Durante sus ediciones, se han subido al escenario rostros como el de Chenoa, Álex Ubago, Efecto Pasillo, Merche, Camela, David Civera, Gonzalo Hermida, Atacados, Funambulista, Andrés Suárez, María Parrado, Antonio José, Dani Diges, Carlos Goñi, Tamara, Raúl Quintana o Nada Que Decir.