Los científicos españoles en Australia-Pacífico premian al hispanista Luke Stegemann

El escritor, historiador cultural e hispanista australiano Luke Stegemann ha logrado el galardón de la primera edición del Premio Malaspina, que otorga la asociación de Investigadores Españoles en Australia-Pacífico (SRAP por sus siglas en inglés). El premio se otorga a individuos que han hecho una importante contribución al avance de las relaciones científicas y/o culturales entre España y Australia.

Stegemann ha trabajado en medios de comunicación y publicaciones así como en educación superior y como traductor de español-inglés, tanto en Australia como en España. Anteriormente, fue editor jefe de The Adelaide Review y fundador de The Melbourne Review. Ha escrito sobre arte, historia, cultura y política española. En 2017, Stegemann publicó The Beautiful Obscure, el primer libro que examina en detalle las historias culturales y políticas de Australia y España.

El premio lleva el nombre de Alejandro Malaspina, quien dirigió la Expedición Científica Mundial de España de 1789 a 1794 y que realizó estudios en historia natural, cartografía, etnografía, astronomía, hidrografía y medicina en América Latina y el Pacífico.

Además, Stegemann ofrecerá una charla el próximo 12 de diciembre en el Instituto Cervantes en Madrid sobre sus investigaciones actuales bajo el título «La memoria y el olvido como prácticas culturales y políticas: los casos contemporáneos de España y Australia».