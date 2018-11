Estas son las 24 estrellas Michelin de la Comunitat Valenciana

Lisboa fue anoche la cocina del mundo. Cientos de restaurantes esperan el evento cada año para logar el ansiado galardón que los encumbra al olimpo de la gastronomía. En la capital lusa se celebraba la gala de entrega de las estrellas Michelin 2019 donde la gastronomía de la Comunitat Valenciana repitió como galardonada por la prestigiosa guía, acumulando un total de 24 estrellas.



«El chef en estado puro... honestidad, sabor y técnica en una antigua fábrica reconvertida», destacaron los responsables de la guía roja ayer del restaurante de Ricard Camarena, que hizo historia en la noche de ayer, tras concederle el segundo reconocimiento.



La noche lisboeta también dejó más luceros para la Comunitat Valenciana, en concreto para la provincia de Alicante. Así, Beat y Orobianco, los dos en Calp, y El Xato, en La Nucía, pudieron celebrar anoche su llegada a la constelación Michelin.



Las 24 estrellas Michelin de la Comunitat



Las nuevas estrellas valencianas



Restaurantes con historia



Premio para una casa centenaria

Solo un restaurante de la Comunitat cuenta con: Quique Dacosta Restaurante (Dénia). Ricard Camarena (València) se estrena con las, categoría en la que se encuentran La Escaleta (Concentaina) y Bon Amb (Xàbia). La Comunitat cuenta con 18 restaurantes conBeat (Calp), El Xato (La Nucía), Orobianco (Calp), Audreys's (Calp), El Rodat (Xàbia), Sucede (València), El Poblet (València), Riff (València), Casa Manolo (Daimús), Sents (Ontinyent), Monastrell (Alicante), La Finca (Elx), Casa Pepa (Ondara), Cal Paradís (Vall d'Alba) y Raúl Resino (Benicarló).De Orobianco la Guía Michelin destacó su cocina italiana «creativa con vistas al Peñón de Ifach. El Mediterráneo en tu plato de la mano de Enrico Croatti».Así, justificaron la nueva estrella de El Xato por el «triunfo» de la chef Cristina Figueira «con una cocina de sabores que se crece con el producto local».Finalmente, de Beat destacaron que «el blanco y la luz te reciben en este restaurante de elaborada cocina mediterránea». Para la guía roja «todo un descubrimiento».Las cuatro nuevas estrellas Michelin engrosan hasta las 24 la constelación de la gastronomía valenciana. En ella, Quique Dacosta sigue liderando tras revalidar sus tres estrellas en el restaurante que lleva su nombre en Dénia.En el ámbito nacional, el chef Dani García con su restaurante homónimo fue el único en estrenar tres estrellas.Precisamente, uno de las nuevas estrellas calpinas es Beat, en manos del chef valenciano Jose Manuel Miguel, que logra ser "el primer y único español en conseguir el prestigioso astro en Francia y en España", han recalcado los responsables del establecimiento, gestionado por el grupo hotelero AR Hotels & Resorts, en un comunicado.Jose Manuel Miguel se formó en sus inicios por Martin Berasategui y Juan Mari Arzak y a lo largo de su carrera profesional ha trabajado en diversos establecimientos de prestigio como el hotel Ritz de Madrid o el hotel Le Bristol de París (galardonado con tres estrechas Michelin y dirigido por el chef Eric Frechon) como jefe de partida.En la capital francesa, donde pasó siete años, consiguió hacerse un hueco entre los máximos representantes de la alta cocina de vanguardia al frente de los restaurantes Il Vino y Goust. En el primero mantuvo la estrella Michelin conseguida por su predecesor, mientras que en el segundo obtuvo su propio astro. En 2016, se embarcó en una nueva empresa: la de dirigir el apartado culinario de un pequeño hotel, The Cookbook, en su tierra natal.Por su parte, se lleva también una estrella el proyecto de cocina italiana creativa Orobianco de Calpe, de la mano del chef Enrico Croatti. Formado en Estados Unidos, Francia y también a España --gracias a Pedro Subijana en Akelarre-- en 2008 abre su primer proyecto personal: Dolomieu, en Madonna di Campiglio, Italia, que le permite entrar en 2013en el olimpo de la alta gastronomía con su primera estrella Michelin. En 2015, abrió en Calpe Orobianco, con el que continúa su trayectoria en ascenso.Otros que están de enhorabuena son los responsables de El Xato, un establecimiento situado en La Nucia y que dan la primera estrella Michelin a la comarca de la Marina Baixa. Es un negocio que se remonta a 1915 y que ha conjugado su historia centenaria con la capacidad de renovación y adaptación.Un punto de inflexión es la llegada a la gestión de la cuarta generación familiar --Francisco y José Cano-- y a los fogones de Cristina Figueira, con una formación que incluye un stage en el Celler de Can Roca.En sus redes sociales han manifestado: "Hoy es un día muy especial para la gran familia el Xato. El reconocimiento con la estrella Michelin, de la prestigiosa guía, a un trabajo realizado desde la ilusión. Pero hoy es un día para el agradecimiento a todos nuestros clientes, vosotros sois nuestra verdadera estrella".Asimismo, han agradecido "a todos las felicitaciones" recibidas y afirman que están "contentos y orgullosos de haber conseguido con trabajo y esfuerzo la primera Estrella Michelin de la Marina Baixa".El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha felicitado a las nuevas estrellas y ha resaltado, en su cuenta de Twitter, que "la gastronomía es un impagable reclamo turístico y la de la Comunitat ha batido un nuevo récord. Enhorabuena a @RicardCamarena @BeatCalpe @xatobycristinaf y @Orobiancocalpe por las nuevas estrellas y a todos los cocineros y cocineras que las mantienen".Los restaurantes de la Comunitat con estrellas en 2019 son Quique Dacosta de Dénia, con 3; L'Escaleta de Cocentaina, BonAmb de Xàbia y Ricard Camarena de València, con 2 estrellas, y con una Audrey's by Rafa Soler de Calpe, Beat de Calpe, Orobianco de Calpe, Cal Paradís de Vall d'Alba, Casa Manolo de Daimús, Casa Pepa de Ondara, El Poblet de València, El Rodat de Xàbia, El Xato de La Nucia, La Finca de Elx, Monastrell de Alicante, Raúl Resino de Benicarló, Riff de València, Sents de Ontinyent y Sucede de València.