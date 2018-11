El valor está en la felicidad

A la gala de las Estrellas Michelin ocurrida ayer sucederá la ya vista riada de opinadores que clamarán contra la tacañería de la guía francesa para otorgar estrellas en España. Como si de un partido de fútbol o del concurso de Eurovisión se tratara y los españolitos de a pie fuéramos suporters con pompones jaleando los triunfos de los cocineros patrios. Yo me desmarco. Prefiero aprovechar la actualidad de la gala para reflexionar sobre esa guía convertida en santo pagano a quien todos critican.

Personalmente, creo que la guía Michelin hace un trabajo sólido y creíble. No son, de ninguna manera, quienes mejor conocen o califican los restaurantes, pero nunca se equivocan. Cuando viajo por España, prefiero consultar las guías de los críticos locales que conozco y me merecen confianza. Son ellos quienes están a la última, quienes señalan a los jóvenes talentos y quienes pueden apuntar donde están las tendencias.

Sin embargo, cuando salgo a viajar por Europa, donde no tengo esos referentes, acudo a la Michelin. Sé que no me descubrirán nada especial, pero también sé que no comeré mal. Son fiables. Aburridos, pero fiables. Sin embargo, me preocupa mucho el daño que su criterio está originando en los cocineros españoles.

La guía roja premia unas cosas u otras según el país que juzga. En Francia alaban el refinamiento, en Japón la tradición y en España, maldita sea, la creatividad. Quienes me conocen saben que me chifla la cocina de autor, pero no únicamente.

A la guía francesa le cuesta mucho dar una estrella a un restaurante de producto o a un asador. Y no digamos a un restaurante de cocina tradicional. A mí esto me importaría un carajo sino fuera porque su criterio está acabando por condicionar la oferta hotelera española. Dado que es la guía más rentable para el hostelero (una estrella asegura decenas de bodas y bolos) los cocineros han ido modificando su oferta al gusto Michelin. He visto asadores de primera acabar ofreciendo un menú degustación largo y estrecho buscando la gracia micheliana. Queriendo o sin querer, han generado dos divisiones de restaurantes. A la segunda están condenados todos aquellos que se atrevan con una cocina franca, directa y honesta.

Restaurantes como Sacha en Madrid o Askua en València tienen dificilísimo conseguir su estrellita. Hay excepciones, como Etxebarri o Elkano. Pero son solo eso, excepciones. Para molar en la Michelin hay que poner nombres raros y sorpresas a porrillo. Y eso ha creado escuela, o por lo menos tendencia. Ojalá los señores de los neumáticos se dieran cuenta de que el valor de un restaurante está en la felicidad que ofrece al cliente, y para ese fin están llamadas todas las cocinas.