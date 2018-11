La animación reina por primera vez en La Cabina

La cinta de animación belga Ce Magnifique Gâteau ! ha ganado la XI edición de La Cabina-Festival Internacional de Mediometrajes de València. Se trata de la primera vez que un filme realizado en stop-motion gana este certamen único en el mundo. La cinta, dirigida por Marc James Roels y Emma de Swaef, narra cinco historias ambientadas en el Congo belga a finales del XIX. La animadora Iris Alexandre recogió el máximo galardón del festival, así como el premio a Mejor Diseño de Producción y Dirección de arte, durante la gala de clausura celebrada anoche en La Nau.

«Esta película se encuentra entre el género de ficción y el documental. Somos conscientes que la gente no está acostumbrada a que unas marionetas te cuenten la historia del Congo. Pero ese es el valor de la película», aseguró ayer Alexandre a Levante-EMV. La cinta se estrenó en la pasada edición del festival de Cannes e iba avalada por la crítica tras éxito de la anterior película de sus directores, Oh Willy... (2012), que se llevó el Premio César a la Mejor Película Animada. De hecho, tanto la ganadora de La Cabina como la cinta de 2012 comparten el mismo tipo de personajes: marionetas de lana. «Es la marca personal de estos dos cineastas. La textura y suavidad de la lana constrasta con la dureza del relato, y eso es algo intencionado. Este 'choque' genera el efecto absurdo que buscaban los directores», explicó la animadora, ya que la película destaca precismaente por su humor negro. «Es curioso cómo esta técnica de animación -con marionetas- ha permitido plasmar escenas muy violentas. Hubiera sido muy diferente de haber contado con actores», añadió.

La película -de 44 minutos de duración- cuanta la historia de un rey perturbado, un pigmeo de mediana edad que trabaja en un hotel de lujo, un fracasado empresario en una expedición, un portero perdido y un joven desertor del ejército. El relato de todos estos personajes se desarrolla en África a finales de siglo XIX. « No estamos orgullosos de lo que hizo Leopoldo II en el Congo belga. Fue un monstruo sanguinario y el gran protagonista de la época más oscura de la historia belga. A pesar de ello, el colonialismo no es tabú en Bélgica. Los belgas saben mofarse de todo, sobre todo, de ellos mismos. Es algo que no pasa en otros países. Es un humor que tal vez en otras democracias no se permitiría de ninguna manera», apuntó.

Dirección y guion

La moldava Salix Caprea se alzó con los premios a Mejor Dirección y Mejor Guion, ambos para Valeriu Andriuta.

El jurado de Sección Oficial también destacó las interpretaciones del mediometraje francés Cross otorgando el Premio a Mejor Actriz y Mejor Actor a sus protagonistas: Liv Henneguier Damien Bonnard. Además, Cross también fue galardonada con el premio a Mejor Fotografía. El premio a mejor banda sonora fue para la animación francesa The Man-Woman Case.

Por otro lado, el jurado de Amalgama otorgó el máximo galardón al documental español Converso sobre la fe católica. Además, el mediometraje Retour à Genoa City se alzó con el premio a Mejor Montaje; mientras que el film valenciano [M]otherhood (Inés Peris, Laura García, España, 2018. 58 min.) ha sido galardonado con el Premio Barreira A+D a Mejor Guion.