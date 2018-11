Quique Dacosta: "Nunca ha habido mejor momento gastronómico que el que estamos viviendo"

P ¿Qué opina de los «55 mejores restaurantes de la C. Valenciana»?

R Es el tercer año que se celebra, considero que estamos ante un defecto en el ser humano que es el de querer indispensablemente ordenarlo todo. Lo bueno de todo esto es que es un momento de mucho ruido. Yo creo cada vez más que la voz de aquellos que entienden tiene que sobresalir sobre el resto, por eso considero que, pese a todo, la lista de los 55 mejores restaurantes de la C. Valenciana es necesaria.

P ¿Qué suponen los reconocimientos de las guías para usted?

R Según el momento de mi carrera profesional ha supuesto una cosa u otra. Debo decir que tengo la suerte de ser el primer cocinero en España, fuera Cataluña, País Vasco y Madrid, que consiguió tres estrellas Michelin y eso es el máximo reconocimiento posible para un cocinero y su equipo a nivel mundial. Dicho esto, creo que los reconocimientos son necesarios porque nos ayudan a difundir lo que nosotros hacemos en nuestra casa más allá del boca a boca. Porque más allá de romanticismos de egos y de fobias y manías nosotros tenemos que sacar adelante proyectos donde directamente trabajan cincuenta personas.

P ¿Cómo ve el panorama gastronómico de la Comunitat Valenciana?

R Habría que remontarse 10 o 20 años atrás para ver de dónde venimos y dónde estamos. Creo que nunca ha habido mejor momento gastronómico en la Comunitat Valenciana que el que estamos viviendo. Seguramente no tanto porque haya grandísimas revoluciones individuales sino por un gran movimiento global. Está mal que lo diga yo, que soy de aquí, que vivo aquí y qué mis intereses a todo los efectos están aquí, pero para mí, la C. Valenciana está entre los tres territorios más interesantes del país y entre los seis más interesantes de Europa.

P Usted viaja mucho, ¿cree que el público valenciano es consciente del reconocimiento que nuestra cocina tiene en el resto del país?

R A la gente no le podemos pedir que nos reconozca, pero al menos me gustaría pedirle que no se lo perdiera. Porque visitar las cocinas de la Comunitat Valenciana es un placer. Cuando viajas por el mundo te das cuenta de lo que está pasando en tu propia casa.

P ¿Cree que tardaremos mucho en volver a ver otro restaurante de tres estrellas Michelín en nuestra comunidad?

R Cada vez menos. Hay cocineros y cocineras que están llamados a la gloria.

P ¿Que se ha dejado en el camino para llegar al éxito?

R Muchas cosas. Yo empecé muy joven, con 14 años en la cocina. Sin darme cuenta empecé a sentirme parte de una cocina. No lo elegí. En la cocina he perdido muchas cosas pero he ganado tantas€ He conseguido conocer a gente tan extraordinaria, que me han aportado tanto€ Prefiero quedarme con lo que la cocina me ha dado. Me ha hecho ser el hombre que soy y me ha servido de refugio, me ha dado aliento, me ha servido para prosperar, para crecer€

P ¿Qué es para usted el amor?

R En cada momento una cosa. El amor por la cocina es una cosa, el amor por mis hijos es otra, el amor por mi pareja es otra.. Ese sentimiento es uno de los motores de la vida y por suerte me siento querido y amado. Saber esto me hace seguir.

P ¿Qué significan para usted sus hijos?

R Estoy enamorado de mis hijos. Me responsabilizo de ellos desde primera hora hasta la última, de su salud, de los coles y de darles la mejor educación posible a todos los efectos. Trato de estar con ellos el máximo tiempo posible dentro de lo que me da mi profesión, que es muy exigente.

P ¿Cree que hay pocas mujeres en la gastronomía?

R Pocas proporcionalmente hay. Pero yo tengo prácticamente la misma proporción de hombres y mujeres, tanto en cocina como en sala. Y no por una cuestión de paridad. Aquí se apuesta por el curriculum, porque la gente tiene talento y capacidad.

P ¿Está satisfecho con lo conseguido hasta ahora?

R Muchísimo, no me puedo quejar absolutamente de nada. Tengo que estar muy agradecido. No quiero decepcionar a nadie porque la gente espera mucho de uno. Me preocupa mucho fallar a mi entorno más próximo.

P ¿Qué es la felicidad para Quique Dacosta?

R La felicidad es un plato de lentejas, compartir valores, momentos con amigos, el paso del tiempo€.