España 2000 amenaza con boicotear el «show» de Mongolia en Rambleta

España 2000 amenazó ayer con boicotear la actuación humorística de Mongolia en La Rambleta, prevista para el próximo el 1 y 2 de diciembre. Lo hizo el líder del partido ultraderechista, José Luis Roberto, a través de las redes sociales, en las que animaba a sus seguidores a «protestar por todos los medios legales» como el «teléfono o el correo electrónico» pero «de forma educada». Es la segunda vez que la formación llama al boicot de una función en València en a penas cinco días. De hecho, consiguió la cancelación del «show» de Dani Mateo en el Olympia.

«¿Escrache a Dani Mateo y no a estos cerdos traidores que se cagan en ti?», se puede leer todavía en un montaje fotográfico difundido por el líder ultra a través de su perfil de Facebook. En la publicación, el líder de España 2000 también carga contra el gobierno municipal y describe a los creadores de Mongolia como «gente irreverente que practican un humor de insulto, de ofensa y vergonzoso a las instituciones, los símbolos, la religión católica y a todo aquel que no comulga con su marxismo financiado». Por ello, insta a sus seguidores a protestar ante el consistorio valenciano y la Rambleta. «Solo con la colaboración y la acción de todos podemos conseguir que las cosas vayan cambiando», añade.

Mongolia es una revista sarcástica, cuyos creadores, Darío Adanti y Edu Galán, realizan actuaciones humorísticas por todo el territorio nacional. Después de congregar a más de 50.000 con sus dos primeros «shows», ahora llegan a Rambleta con «Mongolia sobre hielo».

Los humoristas no ha tardado en responder, también por medio de las redes sociales: «A los fachas de España 2000 y al impresentable de su líder parece que les jode que actuemos en Valencia [...]. Pues se van a joder pero bien. Esperamos descojonarnos de ellos con vosotros», se pudo leer ayer en las redes de Mongolia. Algunos de los seguidores de Roberto dejaron comentarios en el perfil de La Rambleta -un centro cultural de propiedad municipal- pidiendo la cancelación de Adanti y Galán.

La formación ultraderechista logró cancelar la actuación de Dani Mateo en el Olympia, prevista para el pasado sábado. Sin embargo, el humorista, a quien han llevado a los tribunales por sonarse con la bandera de España, llevará su «show» al Palau de la Música el próximo 9 de febrero.