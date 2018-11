Rambleta mantiene el show de Mongolia pese a las amenazas

La Rambleta no suspenderá el espectáculo de «Mongolia sobre hielo» que está previsto para este fin de semana y que el partido ultra España 2000 ha llamado a boicotear. La dirección de auditorio confirmó ayer a este periódico que «Mongolia on ice» se celebrará los próximos 1 y 2 de diciembre, y así se mantiene en la programación que la Rambleta ofrece en internet.

El pasado domingo, algo más de una semana después de que el Teatro Olympia decidiese suspender una actuación de Dani Mateo tras anunciarse una concentración frente a sus puertas de España 2000 por el sketch en el que el humorista se sonó en una bandera de España, el líder del partido de ultraderecha, José Luis Roberto escribió un mensaje en las redes sociales animando a repetir las protestas contra Mongolia por ser unos «cerdos traidores que se cagan en ti», y contra el «gobierno tripartito» de València por permitir su función en una infraestructura de titularidad municipales como es la Rambleta.

La propia revista de humor que ha creado «Mongolia on ice» no tardó en contestar a Roberto también a través de las redes sociales calificándolo de «gorrino lameculos censor carapijo», y confirmó que el sábado y el domingo sus directores, Darío Adanti y Edu Galán, estarán en València. «Parece que les jode que actuemos en València. Pues se van a joder pero bien», añadieron. «Sin duda actuaremos -aseveraban en otro mensaje-. No nos marca la agenda un grupúsculo cutre de ultraderecha»

Ayer, Darío Adanti señaló en Twitter que «con revista Mongolia nunca hemos dudado en actuar, si le haces caso a esta gente es peor, porque creen que con sus actos de intolerancia pueden coartar la libertad de expresión de los que no piensan como ellos y sientas el precedente de que con boicots te pueden callar».